Anadolu Efes, bu akşam Maccabi Playtika Tel Aviv'in konuğu. Lacivert Beyazlılar taraftarına yeni yıl hediyesini önden vermek istiyor







Efes'e Shane Larkin'den iyi haber geldi!







EuroLeague'de playoff potasında yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, yılın kendi adına son EuroLeague maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Efes, hafta başında oynadığı İstanbul derbisinde uzatma sonucu 93-90 kaybetmişti. Son iki sezonun şampiyonunda maç özelindeki parola galibiyet.Yazın EuroBasket'te yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir forma giyemeyen Larkin, tam formasına kavuşmuşken ONVO Büyükçekmece deplasmanında tekrardan sakatlanmıştı. Milli oyuncu, Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla parkelere net bir dönüş yaptı. Elindeki yırtığın ardından ayağındaki sakatlığın da geçmesiyle yeni yılın ilk hediyesini Larkin verdi. Derbide sahanın Efes adına uzak ara en iyi ismi ise kesinlikle Will Clybürn'dü. Amerikalı oyuncu, Sarı Lacivertliler karşısında kariyer gecesini geçirdi. 39 sayı atarak kariyer rekoru kıran Clyburn aldığı 13 ribaundla da double double yapma başarısını gösterdi. Efes'te derbisi sonrası başantrenör Halil Ergin Ataman, "Muhteşem mücadele eden her iki takım oyuncularını da gönülden tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko’yu da kutlarım. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. 'Söz gümüşse, sükut altındır' demişler. Tabii, anlayana..." şeklinde konuştu.