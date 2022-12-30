SPOR
30 Aralık 2022 - 17:18

Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert Beyazlılar, İsrail'de Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle playoff potasının dışına geriledi.

SPOR
30 Aralık 2022 - 17:18
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Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert Beyazlılar, İsrail'de Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu


Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Efes, son çeyreğe 8 sayılık avantajla girse de son çeyrekte kontak kapattı ve maçı 80-72 kaybetti. Efes aldığı mağlubiyetle playoff potasının dışına geriledi.

Parkeden galip ayrılan Maccabi'de Amerika asıllı İspanyol oyun kurucu Lorenzo Brown 23 sayı ve 7 asistle maça damga vurdu. Ülkemizde bir sezon Fenerbahçe Beko forması da giymiş olan oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçildi.



Lorenzo Brown

Anadolu Efes'te ise Will Clyburn, 20 sayı ve 7 ribaundla Efes adına sahanın en iyisiydi. Clyburn, bu sezon EuroLeague'de sayı krallığının zirvesinde yer alıyor. 

Maccabi bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı. Temsilcimiz ise deplasmanda oynadığı 8. maçında 5. kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Halil Ergin Ataman, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi: "Bence ilk üç çeyrek kendi oyunumuzu sahaya olabilecek en iyi şekilde yansıttık. Bu sayede maçı kontrolümüz altında götürüyorduk. Dördüncü çeyrekte ise Maccabi, dört kısa oyuncusuyla tam saha baskı yapmaya başlayınca tüm dengemiz alt üst oldu. Çok fazla top kaybettik. Attığımız 10 üçlüğün sadece 1’i isabetli oldu. Ayrıca denediğimiz üçlüklerin çoğu panikle atılan şutlardı. Bu sebeple maç tamamen kontrolümüzden çıktı."

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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