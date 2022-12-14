SPOR
14 Aralık 2022 - 22:56

Anadolu Efes evinde kayıp...

Anadolu Efes, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Baskonia'ya 78-83 mağlup oldu ve beş maç aradan sonra EuroLeague'de maç kaybetti.

SPOR
14 Aralık 2022 - 22:56
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Anadolu Efes evinde kayıp...

EuroLeague'de çift maç haftasının ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Baskonia'yı ağırladı. Baskonia, geçtiğimiz hafta Bayern Münih'i kendi evinde 25 sayı farkla mağlup etmişti. Anadolu Efes ise son beş maçını da kazanarak iyi bir ivme yakalamıştı. Maça istediği gibi başlayan Efes, ilk yarıda farkı çift hanelere çıkarttı ve soyunma odasına 46-36 ile on sayılık üstünlükle gitti. İkinci yarıda Baskonia'nın reaksiyonuna cevap veremeyen Efes, üçüncü çeyreği 6 sayı geride kapattı. Son çeyrekte aradaki farkı koruyan Baskonia, bu hafta İstanbul'daki ilk deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Baskonia'da sezonun flaş ismi Markus Howard, 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic, 17 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı. Anadolu Efes, cuma günü Partizan deplasmanında parkeye çıkacak, Baskonia ise Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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