Anadolu Efes'in bu akşamki rakibi Baskonia...

EuroLeague’de üst üste kazandığı beş maçla playoff potasına yükselen Anadolu Efes, evinde Baskonia'ı ağırlayacak. Sezona sıkıntılı başlayan temsilcimiz, Real Madrid mağlubiyeti sonrası EuroLeague'de beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sırasıyla önce İstanbul'da Barcelona'yı devirdi, ardından İtalya turunda Olimpia Milano ve Virtus Bologna deplasmanlarını kayıpsız geçti. Sonrasında evinde Olimpiakos'u mağlup eden Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Litvanya'da şov yaptı ve Zalgiris Kaunas'ı 26 sayı farkla yendi. EuroLeague'in şu anda en formda takımlarından biri olan Efes, üst üste altıncı galibiyet için Baskonia karşısında bu akşam parkeye çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda Onvo Büyükçekmece'ye karşı parkelere geri dönen Shane Larkin, aynı maçta sakatlanarak soyunma odasına gitmişti. Zalgiris ve hafta sonu ligde oynanan Beşiktaş Emlakjet maçında forma giymeyen yıldız oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak. Baskonia'da ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren Pierria Henry'nin durumu belirsizliğini koruyor.