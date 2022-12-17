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17 Aralık 2022 - 14:10

Anadolu Efes, Sırbistan'da kaybetti...

Temsilcimiz, Obradovic ve öğrencilerine Belgrad'da boyun eğdi.

SPOR
17 Aralık 2022 - 14:10
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Anadolu Efes, Sırbistan'da kaybetti...

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Partizan'a deplasmanda 82-79 mağlup olarak çift maç haftasını galibiyetsiz kapattı. Çift maç haftasına 5 maçlık galibiyet serisiyle giren temsilcimiz, bu hafta vites düşürdü. Efes aslında iki maçta da oyunun büyük bölümünü önde götürdü ancak bir noktada rakiplerinin kendisini yakalamasına izin verdi. Alınan iki mağlubiyet sonrası puan cetvelinde gerilyen Efes için playoff savaşı daha da kızışmaya başladı. Temsilcimizle beraber Zalgiris Kaunas, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika Tel Aviv'in de 7 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Efes'te Partizan maçıyla alakalı sevindirici haber Ante Zizic'ten geldi. Son haftlarda kıpırdanmaya başlayan Hırvat pivot, Partizan karşısında parkede kaldığı dakikalarda olumlu işler yaptı. Özellikle temponun düştüğü yerlerde, yarı saha hücumlarında Zizic üzerinden hücum ettik. Zizic, maçı +33 verimlilik puanı ile tamamlasa da galibiyete yetmedi.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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