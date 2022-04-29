Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da

Başarılı basketbol takımlarımızdan olan Anadolu Efes, THY Euroleague play-off dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği rakibi İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti ve seriyi 3-1 yaptı. Lacivert-beyazlılar aldıkları bu maç ile birlikte 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da yapılacak Final-Four'a yükselmiş oldu.Efes böylece 5. kez Final-Four'da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague'de son 4'e kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four'da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four'da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.Efes son olarak geçtiğimiz sezon Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.Müsabakanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'te 25 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Milano'da ise Datoma 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.Bakan Kasapoğlu da bu heyecanlı maçı kaçırmadı .Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takip ederken ayrıcı Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehirli futbolcular Ömer Ali Şahiner, Serdar Güler, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de izledi.Bu sezon boyunca birçok maçta salona dolduran Efesli taraftarlar, Olimpia Milano müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşma kapalı gişe oynandı.Salon: Sinan ErdemHakemler: Damir Javor, Fernando Rocha, Gytis ViliusAnadolu Efes: Shane Larkin 8, Chris Singleton 3, Elijah Bryant 6, Adrien Moerman 4, Buğrahan Tuncer 2, Tibor Pleiss 25, Vasilije Micic 20, James Anderson 5, Bryant Dunston 2Başantrenör: Ergin AtamanOlimpia Milano: Jerian Grant, Sergio Rodriguez 7, Tarczewski 4, Ricci 5, Hall 9, Shields 8, Kyle Hines 10, Ben Bentil 6, Luigi Datome 21Başantrenör: Ettore Messina1.Periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)Devre: 43-42 (Olimpia Milano lehine)3. Periyot: 62-58 (Anadolu Efes lehine)5 Faulle çıkan: Shields (Olimpia Milano)