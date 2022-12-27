Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı imzayı atmak üzere













Pazartesi günü çıkan haberlere göre geçen sezon ortasında Frutti Extra Bursapsor'dan gelen Egemen Güven ve alt yapıdan çıkan Ömercan İlyasoğlu Beşiktaş'a gönderilmesi karşılığında Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı kendisini Anadolu Efes'e bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Efes'te transfer sadece Türk oyuncular özelinde değil, yabancılara da sirayet etmiş durumda. Panathinaikos'u 88-69 yendikleri maç sonrası tecrübeli antrenör Halil Ergin Ataman, sezon başı takıma katılan İtalyan oyuncu Achille Polonara'nın son durum hakkında açıklama yaptı. Ataman, "Achille Polonara’dan maalesef hâlâ istediğimiz katkıyı alamadık, bu nedenle kendisini Basketbol Süper Lig'i maçlarında bile sahaya atamıyoruz. Bu olay, Polonara’yı bir tık üzmüş. Bize geldi. Menajeriyle bizimle temasa geçti ve Polonara’yı isteyen kulüplerin olduğunu belirtti. Onunla konuştuk. Kendisi tabii ki de çok önemli bir oyuncu. 2 hafta sonra EuroLeague’de 1 haftalık bir transfer dönemi başlayacak, biz de uygun şartlar sağlanırsa bunu masaya yatırabileceğimizi kendisine belirttik. Polonara gittiği takdirde alternatiflerimiz hazır, hatta birden fazla seçeneğimiz var. Duruma bakıyoruz ama bugün kadroda olmamasının sebebi maç planımızdı" ifadelerini kullandı.Anadolu Efes, dün akşam İstanbul derbisinde Fenerbahçe Beko'ya 93-90 kaybetti.