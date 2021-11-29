YAŞAM
29 Kasım 2021 - 16:14

Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi

Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan fırtına hava ulaşımında da aksamalara neden oldu.

YAŞAM
29 Kasım 2021 - 16:14
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Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi
Aşırı rüzgâr ve fırtınadan dolayı Trabzon’dan Bursa’ya doğru gitmekte olan THY marka Anadolu Jet’e ait uçak Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Etkili olan aşırı rüzgâr ve fırtınadan dolayı Trabzon'dan kalkan uçak Ankara'ya inmek için geri döndü.



Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda Salı gününe kadar devam etmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlar dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Türk Hava Yolları markası olan AnadoluJet, 36 uçaklık filosuyla 43 havalimanı ve 80 parkurda uçuş gerçekleştiriyor.



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