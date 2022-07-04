GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:00

Anadolu Otoyolu'nda iki TIR birbirine girdi! Sürücü alevlere teslim oldu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde Sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Meydana gelen trafik kazasında 2 TIR birbirine girdi. TIR'lardan bir tanesi alevler içinde kalırken sürücüsü yanarak can verdi.

GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:00
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Anadolu Otoyolu’nda iki TIR birbirine girdi! Sürücü alevlere teslim oldu


Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinden bir kaza haberi geldi. Korkunç kaza iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana geldi.

Hendek ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde meydana gelen kazada bebek bezi ve ıslak mendil yüklü 47 DB 064 plakalı TIR, 34 EEV 650 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 47 DB 064 plakalı TIR alevler içinde kaldı. Çevrede bulunanlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri TIR'da çıkan yangın kontrol altına almaya başladı. 



Anadolu Otoyolu’nda iki TIR birbine girdi

TIR sürücüsü yanarak can verdi!

Alev alev yanan TIR'daki yangın kısa sürede söndürülürken geriye TIR'ın demir yığınları kaldı. Ekipleri yaptıkları kontrollerde TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan dolayı İstanbul istikameti tarafında trafik durma noktasına gelirken polis ve jandarma uzun araç kuyrukları oluşan bölgede trafiği kontrollü olarak tek şerit şeklinde sağlıyor.

Diğer taraftan, yanarak can veren TIR sürücüsü ambulansa alınarak Adli Tıp Morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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