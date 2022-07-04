Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinden bir kaza haberi geldi. Korkunç kaza iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana geldi. Hendek ilçesine bağlı Çakallı mevkiinde meydana gelen kazada bebek bezi ve ıslak mendil yüklü 47 DB 064 plakalı TIR, 34 EEV 650 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 47 DB 064 plakalı TIR alevler içinde kaldı. Çevrede bulunanlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri TIR'da çıkan yangın kontrol altına almaya başladı.
GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:00
Anadolu Otoyolu'nda iki TIR birbirine girdi! Sürücü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde Sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Meydana gelen trafik kazasında 2 TIR birbirine girdi. TIR'lardan bir tanesi alevler içinde kalırken sürücüsü yanarak can verdi.
GÜNDEM
04 Temmuz 2022 - 13:00