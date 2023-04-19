Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sorgulama ekranları kullanıma açıldı!







AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA







Bu dönem uzaktan eğitim yoluyla işlenen dersler neticesinde ara sınavlar da online olarak yapıldı. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bu dönem yaşanan deprem felaketi sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. Geçtiğimiz günlerde üniversitelerde isteğe bağlı yüz yüze eğitime geçilebileceği açıklaması sonrasında üniversitelerin ara sınav kararları online olması yönünde oldu.Bu dönem açık öğretim fakültesi ara sınavları da online yöntemle yapıldı. Sınav süresi biten öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklese de sonuçların açıklanması ile ilgili net bir tarih verilmedi. Ancak geçmiş senelerdeki sonuçlara bakıldığı zaman sonuçların 10-15 gün içinde sisteme girilmesi bekleniyor. Bu sene Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi final sınavları ise 27 Mayıs 28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve yaz okulu sınavları 13 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.