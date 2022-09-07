SPOR
07 Eylül 2022 - 14:13

Anadolu Üniversitesi sürdürülebilir kampüs uygulamalarını genişletiyor

Tüm sosyal sorumluluk alanlarında aktif sorumluluk alan Anadolu Üniversitesi, dünyamızın ve insanlığın geleceği Sürdürülebilir Kampüs temasıyla çalışmalarına hızlı şekilde devam etmekte.

SPOR
07 Eylül 2022 - 14:13
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Anadolu Üniversitesi sürdürülebilir kampüs uygulamalarını genişletiyor

Sürdürülebilirlik ve yeşil gelecek için sıfır atık çerçevesinde bir dizi uygulamayı hayata geçiren Anadolu Üniversitesi hem bugünümüz aynı zamanda da yarınımız için özenli, dikkatli ve bilimsel bir yaklaşımla çok fazla yeniliğe imza atıyor. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Sürdürülebilir Kampüs faaliyetlerinde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi, yeni akademik yılda hem personel eş zamanlı öğrenciler adına atıksız bir kampüs oluşturmak için çalışıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için Sürdürülebilir Kampüs

Süründürülebilir Kampüs hedefiyle; israfın önlenmesi ve çıkan atık miktarının azaltılması amacıyla yemekhanelerde tek kullanımlık malzemelerin kullanılması uygulaması sonlandırıldı.

Doğada 400 ile 1000 yıl arasında yok olan ama çözünürken toprağa ve suya saldığı zararlı kimyasalların etkisi çok daha fazla zaman sürmekte olan plastik atıklar kullanımdan kaldırıldı. Bu uygulama ile Anadolu Üniversitesi her yıl 2,6 milyondan fazla pet bardağın, 1,6 milyondan fazla yemek setinin, 25 binden fazla büyük boy çöp poşetinin ve tonlarca kâğıt ve plastik atığın doğaya bırakılmasının önüne geçmiş oldu. Aynı zamanda yemekhanelerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımına son veren Anadolu Üniversitesi sıfır atık uygulamalarının çerçevesini de genişletti.

Kâğıt israfının önüne geçilecek

Anadolu Üniversitesi tüm birimlerinde daha önceden uygulamaya konulan sürdürülebilirlik uygulamalarına bununla birlikte kâğıt israfının önlenmesi için mecburi olmayan hiçbir basılı materyal kullanılmayacak. Bu çerçevede afiş, davetiye, broşür, kitapçık vb. tüm materyallerin dağıtımı artık dijital ortamlarda gerçekleştirilecek. Diğer yandan elektronik evrak sistemi ile gereksiz kâğıt kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş durumda.

Farkındalık eğitimiyle öğrenci ve personel çevre bilinci kazanıyor

700 personele farkındalık eğimi veren Anadolu Üniversitesinde yeni dönemde de bütün çalışan ve öğrencilere eğitim verilmesi planlanıyor. Yeni dönemde faaliyetlerine başlayacak Sıfır Atık Öğrenci Kulübü, başta öğrenciler olmak suretiyle tüm toplumu bilinçlendirmek için bir dizi etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Hem doğaya hem insanlığa fayda sağlanacak

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
TFF 2. Lig’de derbi heyecanı
TFF 2. Lig’de derbi heyecanı
Galatasaray, yeni golcüsü Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor!
Galatasaray, yeni golcüsü Mauro Icardi'ye sonunda kavuşuyor!
Thomas Tuchel'in Chelsea macerası sona erdi!
Thomas Tuchel'in Chelsea macerası sona erdi!
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
Ekrem İmamoğlu, Safinaz teyzeye verdiği ziyaret sözünü yerine getirdi
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını ezberleme şeklinizden zeka türünüz çıkıyor!
11 Haneli kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? TC kimlik numarasını...
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz...
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar acele edin kredi paketleri hazırlandı
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut kredi müjdesi geldi! Ev alacaklar...
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti
İYİ Parti soğuk rüzgarlar esiyor! Yozgat İl Başkanı Metin Özışık...
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Mersin'de okul duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı!
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi
Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli...
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Özel çocuk Fehmi’nin askerlik hayali gerçek oldu
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
Bahçeye istiflenen atık malzemeler müstakil evi yaktı
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar'
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz...