EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 16:13

Anadolu Üniversitesi Türkiye'ye örnek oldu

Anadolu Üniversitesi'nin anlaşmasıyla maaşını 3 yıl boyunca ekonomi bankasından alacak olan 5 bin 238 akademik ve idari personele, 15 Ocak'ta alınan maaşla birlikte tek bir seferde 41 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 16:13
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Anadolu Üniversitesi Türkiye'ye örnek oldu

Bankalar üniversite personelinin maaş promosyonu için adeta yarışa girdi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin maaş promosyon ihalesi Ağustos ayı sonu itibariyle sona ermişti. Anadolu Üniversitesi'nin maaş ihalesini alan ekonomi bankası, personelin 3 yıl boyunca kendi kurumundan maaş alması anlaşmasına karşılık üniversite personeline 41 bin 500'er TL promosyon vermeyi kabul etti. 2023-2024-2025 yıllarında geçerli olmak suretiyle yapılan anlaşma çerçevesinde üniversitenin akademik ve idari 5 bin 238 personeline toplamda 217 milyon 377 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri 15 Ocak 2022 tarihinde alınan maaşla birlikte hesaplara yatırılacak.

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