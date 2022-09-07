EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 09:50

Anadolu Üniversitesinde sınavsız ikinci üniversite kayıtları sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan ikinci üniversite programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim gün sonuna kadar online olarak yapılabilecek.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 09:50
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Anadolu Üniversitesinde sınavsız ikinci üniversite kayıtları sürüyor

İkinci üniversite çerçevesinde herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu durumdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine ikinci üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.

Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum e-Kampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, PDF, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor.

İkinci Üniversite programlarına online başvuru ve kayıt işlemleri konusu ile ilgili bilgilere üniversitenin web sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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