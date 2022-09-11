EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 23:39

Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak

Dolarda yaşanan ani gelişmeler sonrasında analistlerden gelen açıklamalarda daha fazla dikkat çekmeye başladı. Analistler dolara ilişkin çok önemli bir tarihe değindi. İşte o açıklamalar...

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 23:39
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Analistler dolar için yeni tarihi işaret etti! Doları olan nefes tutuyor! Analistlerin işaret ettiği o tarih! Bakın neler olacak


Dolar fiyatlarındaki anlık bir yükseliş ve düşüş sonrasında dolar fiyatı şu aralar 18.23 Türk Lirası seviyesinden işlemde olmaya başladı. Dolar fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcılara da yansıdı. Yatırımcıların tümü tek bir tarihe yoğunlaştı.

21 Eylül'den Sonraya Dikkat

Analistler 21 Eylül günü Amerikan Merkez Bankası FED'in duyuracağı faiz durumunun doların üstünde etkisi olacağını ve faiz yükseltme kararından sonra dolar kurunda önemli bir etkisi olarak yükselişe geçme ihtimali olduğu belirtiliyor.

İslam Memiş De Dikkat Çeken Açıklamalarda Bulundu



Piyasa Analisti İslam Memiş’de geçen gün dolar fiyatıyla alakalı dikkatleri çekecek açıklamalara yer verdi. İşte Memiş'in yapmış olduğu açıklamalarda dikkatleri çeken satırlar:

“Bilgisayar ve tv ekranlarında düşük döviz kuru ve altın fiyatı görenler, buna inananlar, bu fiyatları referans alanlar yine yanılıyor!

Ekranda 18,23 gördüğünüz dolar/TL kuru 18,31-18,37 lira.

Ekranda 1.005 lira gördüğünüz gram altın 1.020-1.025 lira.

Bu hafta da dolar/TL kuru 18,20’nin, altının gram fiyatı 1.000 liranın altına sarkmadı. Ekran ve piyasa gerçeklerini iyi kavramak gerek.”

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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