EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 19:19

Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram altın uçabilir!

Gram altın fiyatlarının seyrinin ne yönde ilerleyeceği herkes tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın hakkında bir iddia ortaya atılmasının ardından analistler de olağanüstü toplantı kararı aldı. Peki Gram altının gidişatı ne olacak? Gram altın düşecek mi? Gram altın yükselecek mi? İşte gram altına dair son dakika gelişmeleri…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 19:19
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Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram altın uçabilir!


Altın fiyatlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bununla beraber gram altının 2 bin TL olacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Herkes tarafından altın fiyatları yakın takibe alınırken, Ukrayna ve Rusya Savaşı ile FED-ECB faiz artırım sinyalleri vermesiyle birlikte piyasalarda yaşanan dalgalanma artışa geçti. Uzmanlar, altın fiyatlarının belirtilen süre içinde 1.200 TL seviyelerine ulaşabileceği aktarıldı. İşte altın fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri…

Gram altın

Altın Fiyatları Kısa Sürede Uçabilir!



Altın fiyatlarında serbest piyasada düşüş devam ediyor. Ancak altın şu anki konumunda çok fazla uzaklaşmamakla beraber herkesi tedirgin ediyor. Analistler, bu konuya dair yaptıkları değerlendirmelerini belirterek altının kısa bir süre içinde resmen tavan yapacağını belirtiyor. Fakat altının 2 bin TL seviyelerine ulaşması pek mümkün görünmüyor.

Gram altın

Aralık Ayında Bu Fiyat Olacak

Altının gram fiyatı 2 sonra gibi süre de 1080 TL seviyelerinde olacak. Aralık ayında ise 1.150-1200 TL seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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