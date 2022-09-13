Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram altın uçabilir!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bununla beraber gram altının 2 bin TL olacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Herkes tarafından altın fiyatları yakın takibe alınırken, Ukrayna ve Rusya Savaşı ile FED-ECB faiz artırım sinyalleri vermesiyle birlikte piyasalarda yaşanan dalgalanma artışa geçti. Uzmanlar, altın fiyatlarının belirtilen süre içinde 1.200 TL seviyelerine ulaşabileceği aktarıldı. İşte altın fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri…
Altın Fiyatları Kısa Sürede Uçabilir!
Altın fiyatlarında serbest piyasada düşüş devam ediyor. Ancak altın şu anki konumunda çok fazla uzaklaşmamakla beraber herkesi tedirgin ediyor. Analistler, bu konuya dair yaptıkları değerlendirmelerini belirterek altının kısa bir süre içinde resmen tavan yapacağını belirtiyor. Fakat altının 2 bin TL seviyelerine ulaşması pek mümkün görünmüyor.