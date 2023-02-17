





Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseye giden çocuğu olan aileler dikkat! MEB'den okulların açılacağı tarih açıklaması: O illere dikkat!







TOPLAM 24 OKUL YIKILDI, 83 OKUL HASAR ALDI

2 BİN ÖĞRENCİ NAKİL EDİLDİ

OKUL NAKİLLERİ NASIL OLACAK?

ÖĞRENCİLER PUANLARINA GÖRE OKULA NAKİL EDİLECEK

ÖĞRENCİNİN VE AİLENİN TERCİHİ ÖNCELİKLİDİR

2023 LGS VE YKS KONULARI NELER? BAKAN ÖZER AÇIKLAMA YAPTI

OKULLARDA 2. DÖNEM DEVAM ŞARTI OLACAK MI?

BÜTÜN TÜRKİYE’DE OKULLAR IN AÇILIŞ TARİHİ

İKİLİ ÖĞRETİME GEÇİŞ YAPILABİLİR

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ DA KAPASİTESİ ÇOĞALTILIYOR

OKULLAR 1 MART’TA MI AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı deprem felaketinin ardından okul tatili hakkında bilgilendirme yaptı.Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamalar yapmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin gözü Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlar aldı. Bütün illerde eğitim gören öğrenci, öğretmen ve veliler dikkat! Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nda yalnızca 8. sınıfın birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Buna göre 8. sınıfın ikinci dönemindeki konular sınavda yer almayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda da 12. sınıfın 2. dönemindeki konular sınavda yer almayacak. Peki 2. dönem devamsızlık nasıl olacak? Hangi illerde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar… Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız 2 depremin ardından 10 il etkilenmişti. Okullar da ilk olarak bu 10 ilde daha sonra 81 ilde tatil edilmişti. Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ilde okulların 1 Mart’a kadar kapalı olacağını, geri kalan 71 ilde de 20 Şubat’a kadar tatil edildiğini duyurmuştu. Mahmut Özer yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle yeni açıklamada bulundu. Ülkemizin yaşadığı bu kötü durumların düzelmesi için eğitimin de normalleşmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özer; “Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat’ta başlatacağımızı açıklamıştık. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatacağız”“Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart’ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart’a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız.”“10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. Başka illere gitmek isteyen öğrencilerimizden şu ana kadar 71 ilde 2 bin nakil başvurusu aldık Bunun artacağını düşünüyoruz. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla çözeceğiz.”10 ilde depremden etkilenen vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, farklı illere göç etmek isteyen aileler için nakil kolaylığı yapılacağını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından gerekli yazılar il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu yazılarda nakil şartları da belirlenmiştir. Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgi doğrultusunda, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak olan başvuruların ilgili kişiler tarafından bireysel şekilde yapılması gerektiği öğrenildi. Ayrıca nakil için bir kontenjan sınırlaması olmadığı da alınan bilgiler içindedir. Nakil hakkında yetkililerde alınan bilgiler şu şekildedir: “İlçe milli eğitim müdürlüklerindeki yerleştirme ve nakil komisyonları öğrencilerin bilgilerini alıyor ve oradaki eğitim öğretim şartlarını etkilemeyecek şekilde durum değerlendirmesi yapıyor. Öğrencinin merkezi sınav planıyla mı yoksa yerel yerleştirme kapsamında bulunduğu adrese en yakın eğitim kurumuna mı yerleştirileceğine bakıyoruz. Depremzede velilerimiz kendi imkanlarıyla ya da devletin sunduğu olanaklarla hangi ilçeye yerleştilerse ya da çocuklarının nerede okumasını istiyorlarsa o ilçelerin milli eğitim müdürlüklerine gitmeliler. Burada bir form doldurmaları ve başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ilçe nakil komisyonları hızlı bir şekilde karar alıyor ve aynı gün yerleştirmeyi yapabiliyor. Bunun için bir evrak istenmiyor, kişinin depremzede olması ve velilerimizin başvurusu yeterli.Eğer merkezi sınav puanıyla girilen bir lisede öğrenim gören bir öğrencimiz, deprem sonrasındaki farklı bir ile nakil yaptırmak istiyorlarsa öncelikle aynı türden okullara bakıyoruz. Diyelim ki deprem bölgesindeki illerde fen lisesinde okuyan bir öğrenci İstanbul’da bir fen lisesine nakil olmak istiyor. Biz önce ildeki fen liselerine bakıyoruz. Fırsat ve imkan eşitliği açısından puanının yetmesi lazım. Aynı türden bir okula yerleştiremiyorsak puanının yeterli olduğu başka okullara yani Anadolu liselerine bakıyoruz ve yine velinin rızasıyla uygun Anadolu lisesine yerleştiriyoruz. Buna da puanı yetmezse öğrenci mağdur edilmeden puanına en yakın okula yerleştiriliyor.Öncelik öğrencinin ve ailesinin mağduriyet duymaması. İlkokul ve ortaokulda da depremzede ailemiz nerede oturacaksa çocukları o bölgedeki en yakın temel eğitim kurumlarından birine yerleştirilecek.”2023 yılında yapılacak olan LGS sınavında öğrenciler 2. dönem konularından, 2023 YKS sınavına girecek öğrenciler de 12. sınıfın 2. Döneminde işlenecek konulardan muaf olacaklardır. Yine aynı şekilde 2023 LGS sınavında da 8. sınıfın sadece birinci döneminde yer alan konular yer alacak. YKS ve LGS sınavlarına dair açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada; “ Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. Dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023’te LGS’yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız.”Depremden etkilenen 10 ilimiz için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda devam şartının aranmayacağını söylemişti. Buna göre; “2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri takdirde illerdeki okullara nakilleri yapılacak.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca okullar hakkında yapılan bir diğer açıklama da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı. Buna göre yükseköğretim kurumlarında derslerin bahar dönemi için uzaktan yapılacağı ve üniversitelerin kapalı kalacağı hakkında açıklama yapıldı.Milli Eğitim Bakanı Özer; “71 ilde eğitim 20 Şubat’ta başlayacak. 10 ilimizde 1 Mart’a kadar eğitim öğretime ara veriyoruz” duyurusunda bulundu. 1 Mart’a kadar eğitime ara verilen 10 ilimiz; Şanlıurfa Gaziantep Diyarbakır Adıyaman Kilis Malatya Adana Osmaniye Kahramanmaraş Hatay Özer; “10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart’a kadar ara veriyoruz. Öncelikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3’lük kapasiteyi yüzde 10’a çıkardık.”“Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını açıkladı. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız.”“Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3’lük kapasiteyi yüzde 10’a çıkardık.”6 Şubat’ta yaşanılan depremin ardından 10 ilimizde büyük hasarlar meydana gelirken geri kalan 71 ilimizde okullarda bir hasar oluşmadı. Bu nedenle bu 71 ilimizde okullar kısa süre içinde eğitim öğretime geri dönecek. Ara tatilin ardından deprem nedeniyle uzatılan tatil 20 Şubat’ta sona eriyor. Öğrenciler öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanı içinde. Ancak deprem felaketiyle yüzleşen 10 ilimizde okulların 1 Mart’a kadar tatil edildiği bilgisi verildi. Buna göre depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer iller Adıyaman, Adana, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Şanlıurfa’da okullar 1 Mart’a kadar kapalı olacak.