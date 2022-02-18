Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki minik Bilge'nin talihsiz ölümü!

Talihsiz olay 15 Şubat günü İstanbul'un Şişli ilçesinde faaliyet gösteren Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre doktor anne Özge A. ve yazılım mühendisi olarak çalışan baba Zafer A. 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi o günde anaokuluna bıraktılar ve işlerinin başına gittiler.
İddialara göre, minik Bilge, okulda öğlen yemeğini yedikten sonra uyuması için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, uykudan önce bir süre arkadaşlarıyla oynadı ve daha sonra da uykuya daldı.
Uyku saati bittikten sonra öğretmenler küçük kızı uyandırmak istediler fakat Bilge'nin tepki vermediğini görünce paniğe kapıldılar. Okul müdürü durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen ambulans küçük kızı alarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdılar. 4 yaşındaki minik Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bilge'nin ölümünden sonra küçük kızın ölümünün şüpheli olarak kayıtlara geçmesi sonrası polis incelemelerde bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmenlerin ifadeleri alındı ve daha sonra da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin tahkikat devam ediyor.
İddialara göre, minik Bilge, okulda öğlen yemeğini yedikten sonra uyuması için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, uykudan önce bir süre arkadaşlarıyla oynadı ve daha sonra da uykuya daldı.
Uyku saati bittikten sonra öğretmenler küçük kızı uyandırmak istediler fakat Bilge'nin tepki vermediğini görünce paniğe kapıldılar. Okul müdürü durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen ambulans küçük kızı alarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdılar. 4 yaşındaki minik Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bilge'nin ölümünden sonra küçük kızın ölümünün şüpheli olarak kayıtlara geçmesi sonrası polis incelemelerde bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmenlerin ifadeleri alındı ve daha sonra da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin tahkikat devam ediyor.