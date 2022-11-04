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04 Kasım 2022 - 09:46

Anastasios Bakasetas: Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyorduk

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde veda ettikleri Ferençvaros galibiyetinin ardından üzücü açıklamalarda bulundu.

SPOR
04 Kasım 2022 - 09:46
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Anastasios Bakasetas: Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyorduk


UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz Trabzonspor, aldığı sonuçlar neticesinde yoluna artık UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Bordo mavili ekipte Trabzon'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü kaydeden Anastasios Bakasetas'ın bu golü turu atlamak için yeterli olmadı.



Bakasetas Ferancvaros

Taraftarı önünde Ferençvaros'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yunan yıldız yaptığı açıklamalarda;

'Gol attığım için mutluyum ancak asıl önemli olan sahadan galibiyetle ayrılmış olmamızdı. Mücadelenin başından sonuna kadar iyi olan taraf bizdik, oyunu tamamen domine ettiğimizi söyleyebilirim. Biraz üzüntülüyüz, aslında yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyorduk ancak olmadı. Bizim bu sene takım olarak hedefimiz yalnızca lig şampiyonluğu değil aynı zamanda Avrupa'da da başarı elde edebilmek... ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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