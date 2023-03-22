Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'Sözlü savunma seçimden sonra yapılsın' talebini reddetti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin 14 Mayıs seçimleri sonrasındaki son duruşmada sözlü savunma başvurusunu oybirliğiyle reddetti. HDP 11 Nisan'da sözlü savunmalarını AYM'ye sunacaklar.
"ANTİ-DEMOKRATİK BİR BASKIDIR"
HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada, parti yetkililerinin sözlü savunmalarını yapabilmeleri için 14 Mart tarihi belirlendi. Parti, 11 ili etkileyen depremi gerekçe göstererek savunmada 3 ay erteleme çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi ise, üç ay yerine bir ay ertelenmesine karar verdi. HDP, sözlü savunma durumunun seçime bir ay kala sonuçlandırılması baskısının anti-demokratik olduğunu savundu ve sözlü tartışmaların seçim sonrasına ertelenmesi çağrısında bulundu.
Konu üzerine değerlendirme yapan AYM üyeleri, HDP'nin söz konusu talebini oy birliği ile reddetti.