Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni isim Çorum Barosu'ndan!













Yaş haddini dolduran ve 31 Ocak tarihinden itibaren emekli olacak olan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar getirildi.TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Anayasa Mahkemesi üye adayları olarak Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan gösterildi. Gizli ve 3 tur olarak yapılan oylama sonrası Kenan Yaşar toplamda 302 oy aldı ve AYM'nin yeni üyesi seçildi.1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde dünyaya gelen Kenan Yaşar, aslen Selanik göçmenidir.İlk, orta ve lise tahsilini İskilip’te okuyan Kenan Yaşar, lise yıllarında genel olarak şiir ve edebiyata ilgi duydu.Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde alan Kenan Yaşar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılında Çorum Barosuna kaydolan ve hür avukatlık yapan Yaşar, bir dönem de AK Parti Çorum Vilayet Lider Yardımcılığı görevini üstlendi.2018 yılında seçildiği Çorum Baro Başkanlığı'ndan ise Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan oylamalar sonucu seçildi.