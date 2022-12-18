Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a kötü haber







Golcü oyuncudan Trabzonspor'a ise kötü haber geldi.







Andreas Cornelius'un kariyeri

2021-2022 sezonunda İtalya Serie A takımı Parma'dan transfer edilen golcü oyuncu sezon başında Cophenhag'a transfer olmuştu.Danimarkalı golcünün menajeri Per Steffensen'in toplam 4 Milyon 940 Bin 711 TL'lik alacağı için Trabzonspor'a icra takibi başlattığı öğrenildi.Futbola 2011'de Kopenhag'da başladı. 2013'te bir sezonluğuna Cardiff'e kiralandı. 2017'de Atalanta'ya transfer olan futbolcu, 2018'de kış transfer sezonunda Bordeaux'a transfer oldu. 2019'da Parma'ya transfer olan golcü oyuncu 2021'de Trabzonspor'a imzayı attı. Bu sezonun başında futbola başladığı Kopenhag'a transfer oldu. Kariyerinde 362 maça çıkan Danimarkalı forvet 104 gol atarak, 15 tane de asist yaptı. Oynadığı maçlarda 43 sarı kart gören futbolcu 1 tane de kırmızı kart gördü