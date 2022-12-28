Andrew Robertson, bu hafta içi Premier Lig tarihine geçti. Yıllar öncesinde ise attığı tweet'lerle ön plandaydı







Yıllar önce şu anda başkanı Acun Ilıcalı olan Hull City'de top koşturdu.







Jürgen Klopp'un oynattığı futbolda bek oyuncuları hayati önem taşır. Onlar sistemin olmazsa olmazıdır. Peki Klopp, Liverpool'un başına geçtiğinde şu anda kadronun vazgeçilmezleri Trent Alex-Arnold ve Andrew Robertson ne yapıyordu? İkisi de muhtemelen futbol oynuyordu. Bunda zaten herhangi şaşırılacak bir şey yok. Ancak twitter geçmişlerinde biraz dolandığımızda acayip şeyler karşımıza çıkıyor. Henüz 18 yaşındayken "Bu yaşta parasız bir hayat çöptür. İşe ihtiyacım var" tweet'ini paylaşan Andrew Robertson, bu hafta içinde Premier League’de en çok asist yapan savunma oyuncusu olarak tarihe geçti. 28 yaşındaki İskoç sol bek, 36 aktif futbolculuk kariyerine nokta koyarak yeşil sahalara veda eden Everton’ın geri dörtlüsünde sol kenarı oynayan Leighton Baines’i geride bırakmayı başardı. Premier Lig'de 231 maçta 54 asiste ulaşan Robertson, Premier League’deki yedinci sezonunu geçiriyor.Andrew Robertson, yıllar önce Hull City'de top oynadı. Liverpool'un radarına giren yıldız isim 2017 yılında Liverpool'a transfer oldu. Hull City'nin şu anda başkanlık koltuğunda çok yakından tanıdığımız Acun Ilıcalı oturuyor. Milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik de Kaplanların formasını giyen Türk futbolcular.