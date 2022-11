Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..

DİKKAT: DÖRT UYGULAMA TEHLİKE SAÇIYOR!





Yazılım açık kaynak olduğu için Android akıllı telefonlar her zaman risk altındadır. Milyonlarca uygulamayı barındıran Play Store'a sızan kötü amaçlı yazılımlar, çeşitli şekillerde kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışır.Google güvenliği harikadır, ancak kötü amaçlı yazılımlar asla durmaz. Geçtiğimiz haftalarda düzinelerce uygulamayı kaldıran Google, yakın zamanda Play Store'dan dört uygulamayı daha kaldırdı. Malwarebytes güvenlik araştırmacıları, Google Play mağazasında listelenmiş olan bu sızdırılmış uygulamaları Google yetkilerine bildirdi. Google ise yaptığı araştırmaların sonucunda kötü amaç taşıyan söz konusu uygulamaları mağazasından tamamen kaldırdı. Fakat, uygulamalar daha öncesinde çok sayıda yüklendiği için kullanıcılar bu uygulamaları bir an önce kaldırmaları konusunda uyarıldı.Bu uygulamalar arasında en çok indirilen Bluetooth Otomatik Bağlantı oldu. Ekim 2020'de piyasaya sürülen uygulama, 1 milyondan faz la kullanıcının telefonunda olduğu öngörülüyor. Mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gereken diğer tehlikeli uygulamalar şunlardır: > Bluetooth App Sender > Mobile transfer: smart switch > Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.Yukarıda belirtilen uygulamaların hepsi an itibariyle Google Play Store'un mağazasında bulunmuyor. Fakat söz konusu uygulamaları daha öncesinden telefonuna indiren kullanıcıların tehlike saçan bu uygulamaları bir an önce kaldırmaları tavsiye ediliyor.