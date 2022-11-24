TEKNOLOJİ
24 Kasım 2022 - 17:04

Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..

Google, Android işletim sistemini kullananların bilgilerini çalan dört tehlikeli uygulamayı tespit etti. İşte bir an önce telefondan kaldırılması gereken tehlike saçan o uygulamaların isimleri..

TEKNOLOJİ
24 Kasım 2022 - 17:04
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Android kullanıcıları dikkat! Bu 4 uygulama tehlike saçıyor! Google uyardı: Hemen silin..


Yazılım açık kaynak olduğu için Android akıllı telefonlar her zaman risk altındadır. Milyonlarca uygulamayı barındıran Play Store'a sızan kötü amaçlı yazılımlar, çeşitli şekillerde kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışır.

Bu 4 uygulama tehlike saçıyor



Google güvenliği harikadır, ancak kötü amaçlı yazılımlar asla durmaz. Geçtiğimiz haftalarda düzinelerce uygulamayı kaldıran Google, yakın zamanda Play Store'dan dört uygulamayı daha kaldırdı. Malwarebytes güvenlik araştırmacıları, Google Play mağazasında listelenmiş olan bu sızdırılmış uygulamaları Google yetkilerine bildirdi. Google ise yaptığı araştırmaların sonucunda kötü amaç taşıyan söz konusu uygulamaları mağazasından tamamen kaldırdı. Fakat, uygulamalar daha öncesinde çok sayıda yüklendiği için kullanıcılar bu uygulamaları bir an önce kaldırmaları konusunda uyarıldı.

DİKKAT: DÖRT UYGULAMA TEHLİKE SAÇIYOR!

Bu 4 uygulama tehlike saçıyor

Bu uygulamalar arasında en çok indirilen Bluetooth Otomatik Bağlantı oldu. Ekim 2020'de piyasaya sürülen uygulama, 1 milyondan faz la kullanıcının telefonunda olduğu öngörülüyor. Mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gereken diğer tehlikeli uygulamalar şunlardır:

> Bluetooth App Sender

> Mobile transfer: smart switch

> Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.

Bu 4 uygulama tehlike saçıyor

Yukarıda belirtilen uygulamaların hepsi an itibariyle Google Play Store'un mağazasında bulunmuyor. Fakat söz konusu uygulamaları daha öncesinden telefonuna indiren kullanıcıların tehlike saçan bu uygulamaları bir an önce kaldırmaları tavsiye ediliyor. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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