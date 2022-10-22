Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı! Kartlardan para çalan 12 telefon uygulaması ortaya çıktı: 3 milyondan fazla kez indirildiler..







ANDROİD KULLANICILARINA 12 UYGULAMAYI KALDIRMA UYARISI











UZMANLAR BU UYGULAMALARI KALDIRMANIZI TAVSİYE EDİYOR





Bazı Android telefon uygulamalarının telefonunuza zarar verdiği bilinmektedir. Daha da kötüsü, güvenlik açıkları, kişisel bilgilere erişim sağlayan uygulamalardan erişilmesine izin verebilir. Bu nedenle birçok uzman zaman zaman kamuoyunu bu konuda uyarmaya başlamıştır. Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgileri gibi bilgilere erişmemesi için uyarılar yapıldı.Bazen yeni uygulamalarla gelen bu tür uyarıların vatandaşları nasıl etkileyip etkileyebileceği en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Bu sefer uyarılar reklamlardan oluşmaya başladı. Abartılı bir uygulama, telefona teknik olarak zarar verebilir ve hatta yukarıda belirtildiği gibi şifreyi çalabilir.Durum böyleyse Android telefon sahipleri, reklamların insanların cihazlarına verebileceği zararı göz önünde bulundurarak bu uyarılara daha fazla dikkat etmeye başladı.Vatandaşlardan cep telefonlarından gelen bu tür yorumlar bu uygulamalardan kaynaklanıyor ancak daha önce aynı sorunla karşılaşmış kişilerin deneyimleriyle birlikte uzmanların kaldırması gereken uygulamaların listesi burada; > High > Speed Camera > Smart Task Manager > Flashlight+ > K-Dictionary > Quick Note > Currency Converter > Joycode > EzDica > Instagram Profile Downloader > Ez Notes > A Calculator(Kore uygulaması) Bu konudaki Android kullanıcıları, güvenlik sorunları yaşamamak için bu açıklamaları yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılmaktadır.