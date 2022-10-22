TEKNOLOJİ
22 Ekim 2022 - 08:36

Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı! Kartlardan para çalan 12 telefon uygulaması ortaya çıktı: 3 milyondan fazla kez indirildiler..

Zaman zaman birçok Android kullanıcısına gönderilen uyarılara yeni bir uyarı eklendi. Uzmanlar, potansiyel olarak tehlikeli 12 uygulamanın kaldırılmasını önerdi.

TEKNOLOJİ
22 Ekim 2022 - 08:36
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı! Kartlardan para çalan 12 telefon uygulaması ortaya çıktı: 3 milyondan fazla kez indirildiler..


Bazı Android telefon uygulamalarının telefonunuza zarar verdiği bilinmektedir. Daha da kötüsü, güvenlik açıkları, kişisel bilgilere erişim sağlayan uygulamalardan erişilmesine izin verebilir. Bu nedenle birçok uzman zaman zaman kamuoyunu bu konuda uyarmaya başlamıştır. Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgileri gibi bilgilere erişmemesi için uyarılar yapıldı.

ANDROİD KULLANICILARINA 12 UYGULAMAYI KALDIRMA UYARISI

Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı

Bazen yeni uygulamalarla gelen bu tür uyarıların vatandaşları nasıl etkileyip etkileyebileceği en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Bu sefer uyarılar reklamlardan oluşmaya başladı. Abartılı bir uygulama, telefona teknik olarak zarar verebilir ve hatta yukarıda belirtildiği gibi şifreyi çalabilir.



Durum böyleyse Android telefon sahipleri, reklamların insanların cihazlarına verebileceği zararı göz önünde bulundurarak bu uyarılara daha fazla dikkat etmeye başladı.

UZMANLAR BU UYGULAMALARI KALDIRMANIZI TAVSİYE EDİYOR

Android kullanıcılarına bu uygulamaları hemen kaldırın uyarısı

 Vatandaşlardan cep telefonlarından gelen bu tür yorumlar bu uygulamalardan kaynaklanıyor ancak daha önce aynı sorunla karşılaşmış kişilerin deneyimleriyle birlikte uzmanların kaldırması gereken uygulamaların listesi burada;

> High

> Speed Camera

> Smart Task Manager

> Flashlight+

> K-Dictionary

> Quick Note

> Currency Converter

> Joycode

> EzDica

> Instagram Profile Downloader

> Ez Notes

> A Calculator(Kore uygulaması)

Bu konudaki Android kullanıcıları, güvenlik sorunları yaşamamak için bu açıklamaları yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılmaktadır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin fiyatlarını yukarı çekti!
Apple'ın dün tanıttığı iPad modellerinin fiyatlarını yukarı çekti!
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği geliyor!
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği geliyor!
Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!
Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!
Son Haberler
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
Memleket Partisi ve Zafer Partisi 3. ittifakı konuşmaya başladılar!
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
WhatsApp hayat kurtaracak özelliği devreye sokuyor!
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam duyanları şaşkına çevirdi!
Akbank her emekli için hazırladığı yeni promosyonu duyurdu: Rakam...
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati...
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Vakıfbank'ın markette kazandıran kampanyası ile 150 TL Worldpuan hediye!
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış...
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı:...
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya...
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren...
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu...
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik...
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi...