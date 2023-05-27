Android telefon kullananlar dikkat! Bunları yaşıyorsanız telefonunuz hacklenmiş olabilir! Meğerse şarjınız bundan dolayı bitiyormuş

Bazı yöntemleri uygulayarak başkasının telefonunuza erişimini algılayabileceksiniz. Telefonunuza kontrolsüz erişim sağlayanların farkında olmak için ne yapılmalı? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
TELEFONUNUZ HACKLENMİŞ OLABİLİR!Telefonunuza birinin girdiğini artık anlayabilirsiniz. Android telefon kullanıyorsanız kontrolsüz erişim sağlanması halinde farkında olabileceksiniz. Kontrolsüz erişimi engellemenin yollarını biliyor olacaksınız. Telefonunuzun hacklendiğini anlamak çok önemlidir.
Eklenmedik pil ömrü değişiklikleri, kişisel, hassas verilerde değişiklikler olması, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlar, aramalar, hesaplara erişememe gibi durumlar söz konusu ise telefonunuza kontrolsüz erişim sağlanmış olabilir. Telefonunuzun yavaşlaması veya aniden pil tüketimi gerçekleşmesi hacklendiğinin işaretlerinden birisidir. Güvenilir antivirüs programını kullanmalı, bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirilmemeli, düzenli şifre değişimi gerçekleştirilmesi telefonunuzu güvenli hale getirecektir. Telefonunuzun yavaşlaması veyahut ani pil tüketiminin gerçekleşmesi gibi durumlar kötü amaçlı yazılımın cihazınıza bulaştığını gösterebilir. Hacker'lar cihazınızdan kripto para madenciliğini kullanabilir. Hangi uygulamaların çalıştığı ve ne kadar yer kapladığını kontrol etmeniz önemlidir. Yakın süre içerisinde OS (İşletim Sistemi) güncellemesi yapmadıysanız, yer kaplayan bir uygulama çalıştırmıyorsanız, cihazınızı kontrol etmekte fayda vardır. Eğer şüpheleniyorsanız profesyonel destek almanız şart olacaktır. Hacklendiğinizi gösteren diğer bir ipucu ise yapmadığınız mesajlar ve aramalar olacaktır. Bilmediğiniz numaralardan mesaj almak kötü amaçlı yazılım ve hack'lenme gibi bir durum olduğunu gösterebilir. Hesaplarınıza erişememek de kontrolsüz erişim olduğunu gösterebilir. Böyle durumda şifrelerin hemen değiştirilmesi gerekmektedir. Güvenlik önlemlerini artırmalısınız. Güveneceğiniz bir antivirüs uygulaması virüs olup olmadığı konusunda bilgi almanıza yardımcı olabilir. Android cihazlar hack'lere karşı savunmasız bir durumdadır. Telefon kullanıcıların belirtilen durumlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Son senelerde telefon hack'leme oranı %11 artmıştır. Cihazda gerçekleşen yavaşlama, ısınma, pilin aniden bitmesi ipucu olabilir. Aksi takdirde virüsler kişisel bilgilerinizi çalabilir ve bunu kötü amaçla kullanabilir. Bu sebeple güçlü ve güvenilir antivirüs programı kullanılmalıdır. Düzenli bir şekilde şifreler değiştirmelidir. Telefon kilit ekranınıza değişiklik fark etmeniz hacker'ın artık telefonunuza eriştiğini ifade etmektedir. Arka plan ve tema değişimi bunun ipucudur. Bu sebeple bu konularda dikkat edilmelidir. Fark edilmesi halinde antivirüs programı devreye sokulmalıdır. Virüs olup olmadığı anlaşılmalıdır. Kişisel, özel verilerin şifrelerinde vs. değişiklik fark ederseniz dikkatli olmalısınız. Banka hesaplarınıza erişimde sıkıntı yaşıyorsanız şifreniz değiştirilmiş olabilir. Cihazınızı antivirüs programından taratmanız yararlı olacaktır. Bilmediğiniz kaynaktan uygulama indirmemeniz güvenlik açısından önemlidir. Cihazınızın ses ve ses düzenleri değişiyorsa dikkatli olun. Telefonunuzun sessizdeyken aniden çalması ve anlam veremediğiniz seslerle karşılaşmanız kontrolsüz erişimin sağlandığını gösterebilir. Şifrelerin düzenli bir şekilde değiştirilmesi güvenlik açısından önemlidir. Güçlü şifreler seçmeniz gerekmektedir. En az 8 karakter olmalı, büyük küçük harfler ve sayı, sembollerin bulunması daha da güçlü bir şifrenizin olmasını sağlayacaktır.