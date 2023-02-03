Android telefon kullananlar dikkat! Güzel haber duyuruldu: Artık bunu yapabileceksiniz







O PROBLEM ORTADAN KALKIYOR







Telefonunuzda Google Chrome taracısı ile birlikte gizli modda bir şeyler araştırıyorsunuz. Herhangi bir sebeple telefonunuzu bir başkasına vermeniz gerekti ve son anda o kişinin gizli sekmenizin içeriğini görmesini istemediğiniz aklınıza geliyor. Cihazı vermeden önce gizli sekmeyi kapatmak adına ilginç mazeretler ve sonuç olarak da suçlayıcı bakışlar oluşabiliyor.Bu durum artık eskide kalıyor. Resmi Chrome blogunda paylaşılan bilgiler doğrultusunda, Google artık gizli oturumların Chrome'un kapatılması halinde otomatik bir şekilde kilitlenebileceğini duyurdu.Bu özelliği aktif etmek için Chrome Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → ‘Chrome kapandığında gizli sekmeleri kilitle’ kısmını açmanız gerekiyor. Artık Chrome'da gizli bir sekme açıksa, tarayıcı bir sonraki açışınızda içeriğe erişebilmeniz için güvenlik kilitlerini çözmenizi isteyecek. Bu özellik zaten İOS'ta mevcut, fakat günümüzde Android kullanıcıları için de sunulmaktadır. Bu özellik 'varsayılan' olarak kapalı bir halde, bu sebeple aktif etmek için manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemin faydasına gelinirse, internette araştırmış olduğumuz veriler tamamen bize ait ve kişisel bir bilgidir. Bu verilerin güvenliğini gizli mod bir tık daha kişisel bir hale dönüştürüyor. Telefonumuzu bir başkasına vermek istersek de bu sayede verilerimizin güvenliğini daha fazla sağlamış oluyoruz.