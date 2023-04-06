Android telefon kullananlar dikkat! WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: Artık böyle görünecek













YENİ ARAYÜZ NASIL OLACAK?

WhatsApp bir süredir aynı arayüzü kullanıyordu ancak şimdi Meta, uygulamanın yeniden tasarlanması üzerinde çalışıyor ve bunun bir gezinme çubuğu eklenmesi anlamına geldiği bildiriliyor. İşte detaylar... WABetaInfo, WhatsApp'ın Android'deki son beta sürümü olan 2.23.8.4 numaralı sürümünde, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulamasının arayüzünü büyük ölçüde yeniden tasarladığını ve alt kısma bir gezinme çubuğu eklediğini keşfetti.Bu yeni özellik, WhatsApp'ın uygulamasına, konuşmalarınızı parmak izinizle kilitleme veya Snapchat veya Instagram gibi bir dizi ilginç yeni özellik ekledikten sonra geldi.WhatsApp, WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcı arayüzünde bir gezinme çubuğu içeren bir güncelleme yapacak. Bu yeni gezinme çubuğu sayesinde, kullanıcılar uygulamanın farklı bölümleri arasında daha kolay gezinebilecekler. Gezinme çubuğu alt kısımda yer alacak ve Sohbetler, Topluluklar, Durum ve Aramalar için ayrı ayrı sekmeler içerecek. Şu anki arayüzde bu sekmelere üst kısımdan erişilebiliyor ve bu kullanıcılar için pratik olmuyor. WhatsApp, bu değişiklikle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi umuyor. Bu yeni kullanıcı arayüzü henüz geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile herkese sunulacak. Ancak, beta sürümünde birkaç ay daha kalması muhtemel. iOS beta uygulaması henüz bu özellikle güncellenmedi, bu da Android uygulamasının ilk yararlanacağı uygulama olacağını gösteriyor. WhatsApp, ayrıca geçici mesajlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya ve önemli mesajları sabitleme özelliğine sahip olacağı bir güncelleme yapacağını duyurdu. Bu özellik, "favori" özelliğini kullanarak mesajları kaydeden gruplar için kullanışlı olacak.