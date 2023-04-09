Android telefon kullananlar şaştı kaldı! Yeni güncelleme yolda: Artık sadece böyle yapılacak!







WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM







WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Meta'nın yeniden tasarlanması üzerinde çalıştığını açıkladı. Yeni uygulama ne zaman kullanıma sunulacak henüz açıklanmazken, WhatsApp Meta uygulamasının kullanıcılara nasıl faydalar sağlayacağı merak konusu oldu.WhatsApp, uzun bir süredir aynı arayüzü kullanmaktaydı. Ancak son haberlere göre WhatsApp'ın Meta üzerinde yeniden tasarlanması çalışmalarının yapıldığı ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın Android için beta sürümü olan 2.23.8.4 numaralı sürümünde, uygulamanın arayüzünün neredeyse tamamının yeniden tasarlandığı ve gezinme çubuğu eklenerek alt kısımda yer aldığı belirtildi. Bu yeni özellik, WhatsApp'ın uygulamasına daha önce parmak izi kilitleme veya Snapchat ve Instagram'dan esinlenilen diğer özellikler eklendikten sonra gelmiştir. Bu yenilikle birlikte, WhatsApp'ın kullanıcılarına daha fazla özellik sunacağı ve kullanım deneyimini iyileştireceği tahmin ediliyor.WhatsApp, WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntülere göre yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeyle birlikte arayüze gezinme çubuğu eklenecek ve bu sayede kullanıcılar uygulamanın farklı bölümleri arasında daha kolay gezinebilecekler. Gezinme çubuğu alt kısımda yer alacak ve sohbetler, topluluklar, durumlar ve aramalar için ayrı sekmeler içerecek. Bu güncelleme henüz geliştirme aşamasında olup beta sürümü birkaç ay daha devam edecek gibi görünüyor. Henüz hangi platformda önce yayınlanacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. WhatsApp'ın hedefi, bu güncelleme ile kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek. Ayrıca, WhatsApp geçici mesajlar üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlayan bir güncelleme yapacağını açıkladı. Bu özellikle birlikte "favori" özelliği kullanarak mesajları kaydeden grupların işleri daha da kolaylaşacak.