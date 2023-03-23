Android telefon kullananlara kötü haber! Hemen bu ayarı değiştirmeniz gerekiyor: Banka hesaplarını boşaltılabilir







GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN CİHAZLAR DUYURULDU







WIFI ARAMASINI KAPATIN

Elde edilen bilgiye göre, hackerlar Android telefonlarda tespit edilen yeni bir güvenlik açığından yararlanarak kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Google Project ekibi, bu açığa karşı hemen önlem alınması gerektiği konusunda acil bir uyarıda bulundu. Açığın sadece telefon numarası üzerinden kullanıcı verilerini tehlikeye attığı belirtiliyor.Google tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik açığından etkilenen cihazlar arasında Samsung S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 ve A04, Vivo S16, S15, S6, X70, X60 ve X30 serisi, Pixel 6 ve 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 ve 7 Pro, Exynos W920 yonga setini kullanan herhangi bir giyilebilir cihaz ve Exynos Auto T5123 yonga setini kullanan tüm araçlar bulunuyor.Eğer WiFi aramasını kapatmak istiyorsanız, öncelikle telefonunuzun ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından "Bağlantılar" seçeneğini bulun. Burada WiFi aramasını seçebilirsiniz. WiFi aramasını devre dışı bırakmak için, karşınıza çıkacak olan anahtarı kapalı konuma getirmeniz yeterlidir. Bu işlemle birlikte WiFi araması artık telefonunuzda kullanılmayacaktır. Bazı telefonlarda, WiFi aramasını hızlı ayarlar panelinden de kapatabilirsiniz. Bunun için telefonunuzun ekranını aşağı kaydırın ve WiFi arama simgesine dokunun. Bu simgeye dokunarak WiFi aramasını devre dışı bırakabilirsiniz.