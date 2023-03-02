Android telefon kullananlara müjde! iPhone'daki o özellik ayağınıza geliyor!







O ÖZELLİK ARTIK ANDROİD TELEFONLARA DA GELİYOR







Android telefon kullanıcıları yeni gelen haberleri merakla araştırmaya başladı. Son gelen haberlere göre artık iOS telefonlarda olan özellikler Android işlemci telefonlarda da olacak. Peki bu özellikler hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milyonlarca insan tarafından tercih edilen Apple marka telefonların işletim sistemi olarak bilinen iOS özelliklerinden bazıları artık Android cihazlara da gelecek. Son gelen haberlere göre geçiş anahtar özelliği artık Android telefonlarda da kullanılacak. Apple marka telefonlarda yer alan platformlara tek tuşla giriş yapmayı sağlayan geçiş anahtar özelliği artık Android telefonlarda da olacak.Bu yeni özelliğin 2023 senesinin ortalarından itibaren Android telefonlarda olması bekleniyor. Android telefon kullanıcıları bu özelliği uzun zamandır bekliyordu ve bu senenin ortalarına doğru bu özelliğin aktif olacağı öğrenildi. Ancak geçiş anahtar özelliği bilinenin aksine tam bir güvenlik sağlamıyor çünkü olası bir durumda kişilerin telefonu başkalarının eline geçerse bütün uygulamalarına ve kayıtlı hesaplarına erişim sağlaması mümkün oluyor.