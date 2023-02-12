Angelina Jolie, tüm dünyaya Türkiye'deki depremi haykırdı!







"KALBİM TÜRKİYE VE SURİYE HALKIYLA.."







Kahramanmaraş'ı vuran ve 10 ilde de büyük hasar meydana getiren "Asrın Afeti" olarak bilinen depremin ardından ölü ve yaralı sayıları hıza arttı. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında ünlü yıldızlar ülkemizde meydana gelen bu felaketi paylaşarak ve yardım göndererek destek oldular. Bunlardan bir tanesi de ünlü yıldız Angelina Jolie idi.Angelina Jolie, depremin yıkıcı doğasını gösteren görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak, şunları kaydetti: “Kalbim Suriye ve Türk halkı ile beraber.. Şu anda pek çok ailenin yaşadığı akıl almaz acıyı anlamak zor… Kuzeybatı Suriye'den bir arkadaşım bana bu mesajı, bana bu mektubu gönderdi. @the_whitehelmets ve @tphilanthropy'yi desteklemeyi seçtim. Umarım diğerleri hayat kurtaran çalışmalara devam edebilmek için desteklemeyi düşünür."