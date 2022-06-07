MAGAZİN
07 Haziran 2022 - 20:19
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 23:07

Angelina Jolie ve Brad Pitt yeniden mahkemelik oldu

Sinema dünyasının sevilen isimlerinden olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2019 senesinde ayrılık sürecine girmiş ve sahip olduğu çocukları yüzünden mahkemede kıyasıya rekabet vermişlerdi. Bu sefer ise Miraval Şatosu Şaraphanesindeki hisseleri nedeni yine tekrardan mahkemelik oldular.

MAGAZİN
07 Haziran 2022 - 20:19
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 23:07
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Angelina Jolie ve Brad Pitt yeniden mahkemelik oldu
Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti 2019 senesinde ayrılmışlardı. Ayrılırken de 6 çocuk sahibi olan çift mahkemede çocukların velayeti için kıyasıya rekabet vermişlerdi. Bu defa da Angelina Jolie'nin Miraval Şatosu Şaraphanesini rus bir iş adamına satmak istediğini duyan Brad Pitt eski eşine dava açmak için soluğu mahkeme salonunda aldı.
Brad Pitt Angelina Jolie mahkemelik oldu
Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu
Brad Pitt eski eşinin kendisinden intikam almak için hisselerini Rus bir iş adamına satmak istediğini savundu. 
Pitt ve Jolie arasındaki anlaşma gereği birbirlerinin izni olmadan hisselerinin satılmayacağını söyleselerde boşanmanın ardından Angeline  Jolie'nin  hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler'a sattı. Angeline' nin bu satışı Brad Pitt çılgına çevirdi. 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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