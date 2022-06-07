Angelina Jolie ve Brad Pitt yeniden mahkemelik oldu

Brad Pitt ve Angelina Jolie çifti 2019 senesinde ayrılmışlardı. Ayrılırken de 6 çocuk sahibi olan çift mahkemede çocukların velayeti için kıyasıya rekabet vermişlerdi. Bu defa da Angelina Jolie'nin Miraval Şatosu Şaraphanesini rus bir iş adamına satmak istediğini duyan Brad Pitt eski eşine dava açmak için soluğu mahkeme salonunda aldı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu
Brad Pitt eski eşinin kendisinden intikam almak için hisselerini Rus bir iş adamına satmak istediğini savundu.
Pitt ve Jolie arasındaki anlaşma gereği birbirlerinin izni olmadan hisselerinin satılmayacağını söyleselerde boşanmanın ardından Angeline Jolie'nin hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler'a sattı. Angeline' nin bu satışı Brad Pitt çılgına çevirdi.
Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu
Brad Pitt eski eşinin kendisinden intikam almak için hisselerini Rus bir iş adamına satmak istediğini savundu.
Pitt ve Jolie arasındaki anlaşma gereği birbirlerinin izni olmadan hisselerinin satılmayacağını söyleselerde boşanmanın ardından Angeline Jolie'nin hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler'a sattı. Angeline' nin bu satışı Brad Pitt çılgına çevirdi.