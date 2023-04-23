Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün saat 9'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle çelenkler bırakıldı. Atatürk'ün önüne çıkan çocuklar, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a 'Kemal dede fotoğraf çekinebilir miyiz?' şeklinde seslendiler. Kılıçdaroğlu, çocukların isteklerini geri çevirmedi ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:01
Anıtkabir ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'na çocuklardan sevgi seli
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı ve çocukların fotoğraf çektirilmesi isteklerine itiraz etmedi.
GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:01