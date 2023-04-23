GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:01

Anıtkabir ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'na çocuklardan sevgi seli

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı ve çocukların fotoğraf çektirilmesi isteklerine itiraz etmedi.

GÜNDEM
23 Nisan 2023 - 18:01
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Anıtkabir ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu’na çocuklardan sevgi seli


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün saat 9'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle çelenkler bırakıldı. Atatürk'ün önüne çıkan çocuklar, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a 'Kemal dede fotoğraf çekinebilir miyiz?' şeklinde seslendiler. Kılıçdaroğlu, çocukların isteklerini geri çevirmedi ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün saat 9'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle çelenkler bırakıldı. Atatürk'ün önüne çıkan çocuklar, cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a 'Kemal mdede fotoğraf çekinebilir miyiz?' şeklinde swslendiler. Kılıçdaroğlu, çocukların isteklerini geri çevirmedi ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. KILIÇDAROĞLU, ÇOCUKLARIN ELİNİ ÖPTÜ 23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atatürk'ü huzurunda ziyaret eden vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na sevgilerini gösterdiler. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için sık sık Kılıçdaroğlu durdu. Kılıçdaroğlu, vatandaşların taleplerini ihlal etmedi ve geri çevirmedi. Kılıçdaroğlu’na 'Kemal Dede' diye seslenen her çocupa geri dönen Kılıçdaroğlu, elini öpmek isteyen çocukların ellerini kendisi öptü.

KILIÇDAROĞLU, ÇOCUKLARIN ELİNİ ÖPTÜ

 23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atatürk'ü huzurunda ziyaret eden vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na sevgilerini gösterdiler. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için sık sık Kılıçdaroğlu durdu. Kılıçdaroğlu, vatandaşların taleplerini ihlal etmedi ve geri çevirmedi. Kılıçdaroğlu’na 'Kemal Dede' diye seslenen her çocuğa geri dönen Kılıçdaroğlu, elini öpmek isteyen çocukların ellerini kendisi öptü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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