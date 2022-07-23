GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:20

Ankapark ile ilgili hangi adımlar atılacak? Mansur Yavaş açıkladı!

Uzun süre verilen çabaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkeme süreciyle birlikte Ankapark'ı almayı başardı. Peki Ankapark ile ilgili bundan sonra ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
23 Temmuz 2022 - 11:20
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Ankapark ile ilgili hangi adımlar atılacak? Mansur Yavaş açıkladı!


Süregelen mahkemeler ardından Ankapark Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Yüksek rakamlarla yapılan Ankapark ile ilgili şimdi neler yapılacağı Ankara halkı tarafından merakla bekleniyor. Mansur Yavaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın Ankapark ile ilgili yaptığı açıklamaların tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankapark ne kadar maliyetli

Ankapark tam 801 milyon dolara mal edilmiştir. Ancak uzun zamandır kullanılmıyordu ve hukuk mücadelesi devam ediyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş geçtiğimiz gün Ankapark'ın alındığını duyurdu ve Ankapark'ı gezdi. Mansur Yavaş, Ankapark'a ne olacağı ile ilgili kararı Ankara halkına bırakacaklarını da söyledi.



Ankapark Son Hali ve Mansur Yavaş Açıklamaları

6 tane köprü parası harcanmış

Mansur Yavaş çok fazla paraya mal edildiğini açıkladı ve usulsüzlükler ile ilgili hukuk mücadelesini çoktan başlattıklarını söyledi. Yavaş açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Tam 801 milyon dolar harcandı buraya. 1200 tane alet var diye diye övünüldü, hepsini de gördünüz. Bu parayı harcayan kişiler 801 milyon dolar değil 450 milyon dolar o da çok değil diye açıklamalar yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı. Buraya harcanan parayla 6 adet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılırdı."

Gidişata Ankara halkı karar verecek

Mansur Yavaş Ankapark'ın ne olacağı ile ilgili kararı Ankara halkına bırakacaklarını söyledi. Ankara halkına anket sunulacağı da açıklandı. Yavaş açıklamalarına şöyle devam etti; "Halkımıza sorarak bir karar vereceğiz. Bizim için en önemli olan şey şeffaflık. Şeffaf olacağız ve Ankara halkına da hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik tam 120 futbol sahası sığacak büyüklükte bir alan burası. Maliyetin karşılanabileceği bir bütçemiz şu an yok. Burası hatalı bir yatırım. Kiraya verilebilir ama öyle bir kararımız da henüz yok. Vatandaş eğer sökün derse sökerim atarım. Bu konuyla ilgili anket yapacağım. Eğitim ile ilgili kurumlara da açığım, tekliflere de açığım. Mail olarak birçok talep gelmişti, bilim parkı isteyenler de var. Konuyla ilgili en doğru kararı Ankara halkının vereceğinden eminim, çünkü buraya harcanan para onların parası." 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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