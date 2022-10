Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?

Ankara 29 Ekim konserleri Sefo, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Can Bonomo, KÖFN konseri ne zaman, nerede yapılacak?

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. Yılı tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün illerde etkinlik programı hazırlandı. 100.yıl arifesinde heyecan doruğa çıkarken başkent Ankara’da şanına yakışır bir 29 Ekim programı hazırlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam 4 gün sürecek konser programını Ankaralılara duyurdu. Ankara’da farklı bölgelerde farklı konserler verecek, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu tüm Ankara’ya yayılacak.Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. 26 Ekim Çarşamba günü ünlü rock grubu Duman konserine vatandaşlardan yoğun ilgi vardı. Konser alanı gençlerle dolup taşarken, birçok kişi böyle bir konser organize eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Konser programının devamında Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleri yapılacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın farklı bölgelerinde Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşatıyor. Belediye tarafından düzenlenen konser programının ilk gününde rock grubu Duman sahne aldı. Etkinliğin ikinci günü 27 Ekim Perşembe günü ise Sefo sevenleriyle buluşacak. Konser programı şu şekilde: 26 Ekim 2022 Çarşamba: Duman 27 Ekim 2022 Perşembe: Sefo 28 Ekim 2022 Cuma: Levent Yüksel 29 Ekim 2022 Cumartesi: Kenan DoğuluBüyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen konserler saat 19.00 – 20.30 arasında Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) gerçekleşecek. Konser tüm Ankaralıların katılımına açık ve ücretsiz olacak. Atatürk Orman Çiftliğine vatandaşların kolay ulaşabilmeleri için etkinlik günlerinde saat 12.00 – 23.00 arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden ring otobüsleri kaldırılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtpark’ta da sevilen isimler konser verecek. 28 Ekim 2022 Cuma: Emir Can İğrek 29 Ekim 2022 Cumartesi: Can Bonomo, KÖFN Emir Can İğrek, Can Bonomo ve KÖFN konserleri Anıtpark’ta yapılacak ve etkinlik ücretsiz olacak.