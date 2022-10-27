YAŞAM
27 Ekim 2022 - 10:42

Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim konser programında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel konserleri ne zaman, saat kaçta açıklandı.

YAŞAM
27 Ekim 2022 - 10:42
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Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?


Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. Yılı tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün illerde etkinlik programı hazırlandı. 100.yıl arifesinde heyecan doruğa çıkarken başkent Ankara’da şanına yakışır bir 29 Ekim programı hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam 4 gün sürecek konser programını Ankaralılara duyurdu. Ankara’da farklı bölgelerde farklı konserler verecek, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu tüm Ankara’ya yayılacak.



Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. 26 Ekim Çarşamba günü ünlü rock grubu Duman konserine vatandaşlardan yoğun ilgi vardı. Konser alanı gençlerle dolup taşarken, birçok kişi böyle bir konser organize eden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konser programının devamında Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleri yapılacak.

Ankara 29 Ekim konserleri Sefo, Levent Yüksel, Kenan Doğulu, Emir Can İğrek, Can Bonomo, KÖFN konseri ne zaman, nerede yapılacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın farklı bölgelerinde Cumhuriyet Bayramı heyecanını yaşatıyor. Belediye tarafından düzenlenen konser programının ilk gününde rock grubu Duman sahne aldı. Etkinliğin ikinci günü 27 Ekim Perşembe günü ise Sefo sevenleriyle buluşacak. Konser programı şu şekilde:

26 Ekim 2022 Çarşamba: Duman

27 Ekim 2022 Perşembe: Sefo

28 Ekim 2022 Cuma: Levent Yüksel

29 Ekim 2022 Cumartesi: Kenan Doğulu

Abb konser

Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen konserler saat 19.00 – 20.30 arasında Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) gerçekleşecek. Konser tüm Ankaralıların katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Atatürk Orman Çiftliğine vatandaşların kolay ulaşabilmeleri için etkinlik günlerinde saat 12.00 – 23.00 arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden ring otobüsleri kaldırılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtpark’ta da sevilen isimler konser verecek.

28 Ekim 2022 Cuma: Emir Can İğrek

29 Ekim 2022 Cumartesi: Can Bonomo, KÖFN

Emir Can İğrek, Can Bonomo ve KÖFN konserleri Anıtpark’ta yapılacak ve etkinlik ücretsiz olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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