Ankara askıya almıştı! NATO karargâhında üçlü müzakereler yeniden başlıyor..













ANKARA, GÖRÜŞMELERİ SÜRESİZ ASKIYA ALMIŞTI

Bugün Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de aynı masaya oturacaklar. Söz konusu kritik görüşmeye Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil edecekleri. Aynı zamanda masada NATO'dan temsilciler de yer alacak. Toplantı gündemi, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediğini tartışacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde parlamentonun teröre karşı yeni bir ceza yasasını oylayacağını duyurdu ve "yasanın terör örgütlerine katılmayı ve onları finanse etmeyi yasakladığını" belirtti.Türkiye Ocak ayında Stockholm'de propaganda konulu üçlü müzakereleri süresiz olarak askıya almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Brinken ile Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu arasında Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklandı.