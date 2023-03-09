Bugün Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de aynı masaya oturacaklar. Söz konusu kritik görüşmeye Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil edecekleri. Aynı zamanda masada NATO'dan temsilciler de yer alacak. Toplantı gündemi, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediğini tartışacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, geçtiğimiz günlerde parlamentonun teröre karşı yeni bir ceza yasasını oylayacağını duyurdu ve "yasanın terör örgütlerine katılmayı ve onları finanse etmeyi yasakladığını" belirtti.
DÜNYA
09 Mart 2023 - 15:31
Ankara askıya almıştı! NATO karargâhında üçlü müzakereler yeniden başlıyor..
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'deki NATO karargâhında bugün bir araya gelecekleri bildirildi. Her iki tarafın açıklamaları, NATO'da yapılacak müzakerelerden farklı beklentilerinin olduğunu gösteriyor.
DÜNYA
09 Mart 2023 - 15:31