GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 21:07

Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nden duyuruldu! O haberler asılsız çıktı!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok alanda dolandırıcılar ve sahtekârlar türemeye başladı. Bu dolandırıcıların en başında ise internet siteleri üzerinden yapılanlar oldu. İşte haberin detayları…

GÜNDEM
24 Şubat 2023 - 21:07
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Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nden duyuruldu! O haberler asılsız çıktı!
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Yaşanılan deprem felaketlerinden sonra vatandaşın acısı var iken bile bazı vicdansızlar bu durumdan bile istifade etmeye çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılara bir yenisi daha eklendi. Detaylar haberimizde…

iş

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DUYURDU: BUNA İNANMAYIN!



Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin memur alımına ilişkin haberlerin itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları internet sitesi üzerinden tıklanma tuzağına düşüren siteler konusunda uyarıyor.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı internet siteleri Belediyemizin personel alımı hakkında asılsız haberler yayınladılar.

Belediyemizin personel alım ilanları yalnızca resmi internet sitemizden yayınlanmakta olup, “tık avcılığı” yapan bu sitelere itibar edilmemesini rica ederiz.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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