Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nden duyuruldu! O haberler asılsız çıktı!

Yaşanılan deprem felaketlerinden sonra vatandaşın acısı var iken bile bazı vicdansızlar bu durumdan bile istifade etmeye çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılara bir yenisi daha eklendi. Detaylar haberimizde…
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DUYURDU: BUNA İNANMAYIN!
Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin memur alımına ilişkin haberlerin itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları internet sitesi üzerinden tıklanma tuzağına düşüren siteler konusunda uyarıyor.