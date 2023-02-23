Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 bin TL maaşla personel alımı yapacak! Bu işleri yaparım diyen başvursun













ALIM YAPILACAK OLAN KADROLARIN LİSTESİ

ALIM YAPACAK OLAN BELEDİYELER

NASIL BAŞVURULUR?

Farklı ilçelerde belediye, bünyelerindeki eksiklikleri gidermek için İŞKUR aracılığıyla işe alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara baktığımızda KPSS şartının istenmediği ortaya çıktı. Ancak başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte ilan listeleri ve başvuru bilgileri...- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve bu emrin işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli İflas, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak, - Kamu haklarını ihraç edilmemiş olması.- askerlikle ilişkisinin olmaması gerek, - Görevini yapmasına engel olacak ruh ve bedenen bir rahatsızlığının olmaması, - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almaması,• Harita Mühendisi • Müzisyen • Büro İşçisi • İnşaat İşçisi • Ot Kurutma İşçisi • Halkla İlişkiler Personeli • İdari İşler Personeli • Veteriner Teknikeri • Mimar • Oto Elektrikçisi • İnşaat Teknikeri • İnşaat Mühendisi • Harita Teknikeri • Elektrik Teknikeri • Çevre Mühendisi • Vasıfsız İşçi • Güvenlik Görevlisi • Sıhhi Tesisatçı • Makam Şoförü • Büro Personeli • İş Makinesi Operatörü • Teknisyen • Kamyon Şoförü • Destek Personeli • İşçi• Denizli Büyükşehir Belediyesi • Mersin Büyükşehir Belediyesi • Aydın Kuşadası Belediyesi • Muğla Büyükşehir Belediyesi • Muğla Büyükşehir Belediyesi • Burdur Altınyayla Belediyesi • İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi • İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi • Aydın Kuşadası Belediyesi • Aydın Koçarlı Belediyesi • Denizli PERAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi • Niğde Belediyesi • Yalova Belediyesi • Çanakkale Umurbey Belediyesi • Yalova Belediyesi • Afyonkarahisar Özburun Belediyesi • Aydın Büyükşehir Belediyesi • Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi • Aydın - Buharkent BelediyesiYukarıda yayınlanan ilanlar İŞKUR'da yayınlanmış olup, gerekli belgelerle belediyelere şahsen başvuru yapılmaktadır.