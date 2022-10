Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?

ABB Duman konseri nerede, saat kaçta?







29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da birbirinden renkli konserler ile kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yalnızca bir değil, 4 gün süren konser ve etkinlik programı düzenledi. Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşecek konserler için belediye özellikle gençlerin en sevdiği isimleri Ankara'daki davet etti.Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk etkinlik 26 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Gençlerin çok sevdiği Duman grubu bugün Ankaralı sevenleriyle buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Duman konseri 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılacak. Konser tüm Ankaralıların katılımına açık ve ücretsiz olacak.29 Ekim kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliğinde 4 gün boyunca etkinlikler devam edecek. Saat 14.00 itibariyle başlayan kutlamalar akşam 19.00'daki konserler ile şenlenecek. Ankara Buyuksehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların Atatürk Orman Çiftliğine kolayca ulaşabilmeleri için ring seferleri düzenleyecek. Ring otobüsleri Zafer Çarşısı önünden kalkacak. Atatürk Orman Çiftliginde gerçekleşecek etkinliklerde tiyatro, mehter takımı ve Dj performansları da yapılacak.Atatürk Orman Çiftligi adresi Emniyet, Yeni, Çiftlik CD. No: 6-3 Yenimahalle/ Ankara. Konser etkinlikleri için Atatürk Orman Çiftliğine gitmek isteyenler için belediye tarafından Kızılay Zafer Çarşısı önünden 12.00 - 23.00 saatleri arasında ring otobüsleri kalkacak. Vatandaşlar bu ringleri kullanarak konser alanına ulaşım sağlayabilecekler. Aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliğine otobüs ve metro ile de ulaşım mümkündür. Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 gün boyunca Duman, Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleri Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşecek. Aynı zamanda 28 Ekim Cuma günü Emir Can Igrek ve 29 Ekim günü Can Bonomo ile KOFN konseri ise Anıtpark'ta yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm konserler ücretsizdir.