YAŞAM
26 Ekim 2022 - 12:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ile Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başlıyor. Duman konseri nerede, saat kaçta gibi soruların yanıtı haberimizde.

YAŞAM
26 Ekim 2022 - 12:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Duman konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? ABB Duman konseri ücretsiz mi?


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da birbirinden renkli konserler ile kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yalnızca bir değil, 4 gün süren konser ve etkinlik programı düzenledi.

Ankara'nın farklı bölgelerinde gerçekleşecek konserler için belediye özellikle gençlerin en sevdiği isimleri Ankara'daki davet etti.

ABB Duman konseri nerede, saat kaçta?



Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk etkinlik 26 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Gençlerin çok sevdiği Duman grubu bugün Ankaralı sevenleriyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Duman konseri 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılacak. Konser tüm Ankaralıların katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Duman konseri

29 Ekim kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliğinde 4 gün boyunca etkinlikler devam edecek. Saat 14.00 itibariyle başlayan kutlamalar akşam 19.00'daki konserler ile şenlenecek. 

Ankara Buyuksehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların Atatürk Orman Çiftliğine kolayca ulaşabilmeleri için ring seferleri düzenleyecek. Ring otobüsleri Zafer Çarşısı önünden kalkacak.

Atatürk Orman Çiftliginde gerçekleşecek etkinliklerde tiyatro, mehter takımı ve Dj performansları da yapılacak.

Atatürk Orman Çiftliği nerede, nasıl gidilir?

Atatürk Orman Çiftligi adresi Emniyet, Yeni, Çiftlik CD. No: 6-3 Yenimahalle/ Ankara.

Konser etkinlikleri için Atatürk Orman Çiftliğine gitmek isteyenler için belediye tarafından Kızılay Zafer Çarşısı önünden 12.00 - 23.00 saatleri arasında ring otobüsleri kalkacak. Vatandaşlar bu ringleri kullanarak konser alanına ulaşım sağlayabilecekler. Aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliğine otobüs ve metro ile de ulaşım mümkündür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 gün boyunca Duman, Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleri Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşecek.

Aynı zamanda 28 Ekim Cuma günü Emir Can Igrek ve 29 Ekim günü Can Bonomo ile KOFN konseri ise Anıtpark'ta yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm konserler ücretsizdir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü
BİM 1 Kasım 2022 kataloğu yayınlandı! O ürünün fiyatı 22,75 TL'ye düştü
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Kredibilite Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Kredibilite Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!
Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı hemen kontrol edin..
T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı hemen kontrol edin..
Son Haberler
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor! Şartlar açıklandı
Bu kişilerin elektrik ve su faturasına yüzde 50 indirim yapılıyor!...
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim...
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Yasmin Erbil ile Survivor Yiğit'ten aşk sürprizi!
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari para cezası kesti
Türkiye'den Meta'ya rekor ceza! Rekabet Kurulu 346 Milyon lira idari...
TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz puan düşürüldü
TCMB'DEN referans faiz oranınında indirim! Kasım ayı için 177 baz...
Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği öne sürüldü!
Bu iddia çok konuşulur: Asgari ücretin ocak ayında 10 bin liraya sabitleneceği...
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman, nerede yapılacak?
Halit Kıvanç kimdir neden öldü? Halit Kıvanç'ın cenazesi ne zaman,...
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler neye uğradığını şaşırdı
Modacı Gülşah Saraçoğlu'na Instagram şoku! Kullanıcı adını görenler...
Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri sayım başlatıldı!
Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri...
Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat rakamını duyan şaşkına döndü
Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat...
Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!
Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine Türk-Alman karışımı bir isim verecek!
5000 TL bütçesi olanların alabileceği en iyi akıllı telefonlar
5000 TL bütçesi olanların alabileceği en iyi akıllı telefonlar
Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören bir daha bakıyor
Ezel'in en hızlı adam olan adamı Eren değişimiyle şaşırttı! Gören...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak
SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL...
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre fiyat açıklaması
TOKİ konutları böyle görünecek! Temeller atıldı: Katlara göre...