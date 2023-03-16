GÜNDEM
16 Mart 2023 - 15:57

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 17 Mart'tan itibaren başlıyor: Son tarih...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ankara'da 17 Mart 2023 tarihiyle beraber o işlemin başladığı açıklandı. İşte, Yavaş'tan şaşırtan karar geldi.

GÜNDEM
16 Mart 2023 - 15:57
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Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 17 Mart'tan itibaren başlıyor: Son tarih...
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6 Şubat tarihiyle yaşanan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber büyükşehirlerden destek geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden destek verdiğini duyurdu. Depremzedeler için kollar sıvanırken Yavaş, bilgileri açıkladı.

Mansur Yavaş deprem desteği

MANSUR YAVAŞ DEPREM DESTEĞİ



ABB Başkanı Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''Sevgili ailem, Kahramanmaraşlı depremzede esnafımızın satış yapacağı “Kahramanmaraş Dayanışma Günleri” 17 Mart'ta başlıyor, ucu açık şekilde devam edecek. Hepinizi desteğe davet ediyorum. ANFA Fuar Alanı 10.00-22.00'' ifadeleri kullanıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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