Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 17 Mart'tan itibaren başlıyor: Son tarih...

6 Şubat tarihiyle yaşanan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber büyükşehirlerden destek geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden destek verdiğini duyurdu. Depremzedeler için kollar sıvanırken Yavaş, bilgileri açıkladı.
MANSUR YAVAŞ DEPREM DESTEĞİ
ABB Başkanı Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''Sevgili ailem, Kahramanmaraşlı depremzede esnafımızın satış yapacağı “Kahramanmaraş Dayanışma Günleri” 17 Mart'ta başlıyor, ucu açık şekilde devam edecek. Hepinizi desteğe davet ediyorum. ANFA Fuar Alanı 10.00-22.00'' ifadeleri kullanıldı.