Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO'ya kadın erkek personel alımı yapacak! 18-42 yaş arası dikkat: Maaşı duyan başvuruya koşuyor!













PERSONEL ALIMI ŞARTLARI







Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımacılık hizmetlerinde çalışmak üzere kadın ve erkek sürücü adayları arıyor. Bu alım, EGO Genel Müdürlüğü ve BUGSAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacaktır. Başvuru için KPSS şartı aranmamakta olup, adayların 24 ile 42 yaş arasında olması yeterlidir. Tüm detaylar haberimizde... Haberde belirtildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılacak olan bu sürücü personel alımı için araştırmalar hız kazanmıştır. Toplu taşımacılık hizmetinde çalışmak isteyen vatandaşların, belirtilen yaş aralığı ve şartlara uygun olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve detayları için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve ilanları takip edilmelidir.Ayrıca, sürücü personel alımı başvurusu yapacak adayların, belirtilen yaş aralığı ve şartların yanı sıra sürücü belgesi, SRC belgesi ve psikoteknik belgesi gibi belgeleri de tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci dikkatli bir şekilde takip edilerek gerekli belgelerin tamamlanması ve başvurunun doğru bir şekilde yapılması, adayların işe alınma şansını artıracaktır.Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS şartı aranmaksızın yapacağı bu sürücü alımı ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmıştır. Başvuru sürecine ilişkin ilanlar, belediyenin resmi web sitesi ve diğer ilan kanalları üzerinden yayınlanacaktır. Adaylar, ilgili şartları taşıdıkları takdirde başvurularını yaparak yüksek maaşlı bir işe sahip olabilirler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımacılık hizmetlerinde çalışmak üzere kadın ve erkek sürücü adayları arıyor. Bu alım, EGO Genel Müdürlüğü ve BUGSAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacaktır. Başvuru için KPSS şartı aranmamakta olup, adayların 24 ile 42 yaş arasında olması yeterlidir. Haberde belirtildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılacak olan bu sürücü personel alımı için araştırmalar hız kazanmıştır. Toplu taşımacılık hizmetinde çalışmak isteyen vatandaşların, belirtilen yaş aralığı ve şartlara uygun olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve detayları için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve ilanları takip edilmelidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS şartı aranmaksızın yapacağı bu sürücü alımı ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmıştır. Başvuru sürecine ilişkin ilanlar, belediyenin resmi web sitesi ve diğer ilan kanalları üzerinden yayınlanacaktır. Adaylar, ilgili şartları taşıdıkları takdirde başvurularını yaparak yüksek maaşlı bir işe sahip olabilirler. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık hizmetinde sürücü olarak çalışmak isteyen adayların başvuru yapabilmeleri için taşıması gereken şartlar şu şekildedir: En az lise mezunu olmak. Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak. Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek. Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ndeki kriterleri taşımak (24 yaşından gün almış olmak ve 42 yaşından büyük olmamak). Sağlık raporu almak: Sürücü adayları ve sürücüler, yönetmeliğe uygun tam teşekküllü devlet hastanelerinden sürücü olmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak zorundadırlar. İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak. Başvurular, 06.04.2023 - 19.04.2023 tarihleri arasında yapılabilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından seçim yapılacaktır.