GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:35

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara bir müjde daha! 6-12 yaş aralığındakilere 'Toplu Sünnet Şöleni'

Ankara'da yaşayan çocuk sahiplerine müjdeli haber geldi. ABB duyurusunda 6-12 yaş aralığında ki çocuklara ‘Toplu Sünnet Şöleni’ yapacağını açıkladı. İşte, toğlu sünnet için kayıtlar başladı.

GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:35
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara bir müjde daha! 6-12 yaş aralığındakilere 'Toplu Sünnet Şöleni'


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurular yapılmaya devam ederken yüzlerce çocuk toplu sünnet imkanından yararlanacak. 15 Mayıs tarihinde başlayan kayıtlar 6-12 yaş aralığını kapsadığı belirtildi. Vatandaşlar başvurular hakkında araştırmalara başlarken belediye, sünnet kıyafetlerini temin ederken aynı zamanda çocuklara sürpriz hediyeler vereceğini belirtti.

toplu sünnet



Toplu sünnet için kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler kayıt işlemleri için ABB'nin Etlik Osmanlı İş Merkezi Yardım Birimi, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Gıda Yardım Birimi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne giderek başvuruda bulunabilecek. Konu hakkında detaylı bilgi almak için "(0312) 507 23 17" nolu telefon numarasını arayarak gerekli bilgilerin sahibi olabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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