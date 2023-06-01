Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sel uyarısı: Afet düzeyinde yağışlar kapıda! Mansur Yavaş saat verdi!







SAĞANAK ALARMI VERİLDİ! ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ‘AFET’ UYARISI: 'İZİNLER KALDIRILDI'







Tam yaz geldi derken kıştan kalma havalar yaşıyoruz. Birçok ilimizde etkili olan sağanak yağışlar Ankara’da sel ve su baskınlarına dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için alarm verdi. Detaylar haberimizde…Ankara'da dün etkili olan şiddetli yağışlar bazı ilçelerin sokaklarını adeta göle çevirdi. Ankara için bugün sel uyarısı yapıldı. Ankara Belediyesi, "felaket düzeyinde" yağış beklendiğini ve ilgili tüm çalışanların izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bugün Ankara`da afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir" açıklaması yaparak, ilgili personelin tüm izinlerini iptal ettiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağmur beklendiği konusunda vatandaşlarını uyardı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır” denildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" sözlerine yer verildi.