KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 12:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: 18-40 yaş arası kadın erkek yüksek maaşla işe alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan BÜGSAŞ, yeni personel alımı yapacak. 6 Nisan - 19 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecek kadın ve erkek sürücü adayları aranıyor. KPSS şartı olmadan yapılan bu alımlar yüksek maaşlı ve cazip koşullar sunuyor. Başvuru detayları haberimizde...

KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 12:00
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Ankara Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! KPSS şartı yok: 18-40 yaş arası kadın erkek yüksek maaşla işe alınacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BÜGSAŞ, yeni personel alımı yapacak. 6-19 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek. KPSS şartı aranmadan kadın ve erkek sürücü adayları alınacak ve yüksek maaş ile avantajlı çalışma koşulları sunulacak. Başvuru detayları için ilgili haber kaynaklarına başvurulabilir.

24 İLA 42 YAŞ ARASI ALIM YAPILACAK

iş başvuru



Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımacılık hizmetinde çalışacak kadın ve erkek sürücü adaylarını arıyor. Başvurular BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak. KPSS şartı aranmazken, 24-42 yaş aralığı yeterli olacaktır.

Bu alım için ilgi artarken, başvuruda bulunmak isteyenler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi ve ilanlarını takip edebilirler. Toplu taşıma hizmetinde görev almak isteyen adayların ilgili yaş aralığı ve diğer şartları taşıması gerekiyor

BAŞVURU DETAYLARI YAYIMLANDI

ego

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BUGSAŞ, toplu taşımacılık hizmeti için kadın ve erkek sürücüler arıyor. Başvurular 6-19 Nisan 2023 tarihleri arasında şahsen ya da online olarak yapılabilir. Online başvurular için https://ik.bugsas.com.tr adresindeki form doldurulmalıdır. Başvuru işlemleri hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Başvurusu kabul edilen adaylarla iletişime geçilecek ve süreç hakkında bilgi verilecektir. İlave destek için (0312) 207 10 00 numaralı telefondan kurumla iletişim kurulabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık hizmetinde görev alacak kadın ve erkek sürücü adayları için aranan şartlar lise mezunu olmak, otobüs sürücü belgesine sahip olmak, vardiyalı çalışmaya uyum sağlamak, 24-42 yaş arasında olmak, sağlık şartlarına uygun olmak, ileri sürüş tekniklerine vakıf olmak ve iyi iletişim becerilerine sahip olmak. Başvurular 6-19 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılabilir. Başvurusu uygun görülen adaylar Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık hizmetinde görevlendirilebilirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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