Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni personellerini arıyor! Bu branşlarda çok sayıda alım yapılacak: KPSS şartı yok, belgesini getiren giriyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu













Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Dairesi Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Tekniker

Zabıta

Biyolog

Özel güvenlik görevlisi

Şoför

Temizlikçi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve TC kimlik numarasına sahip olmak

18 yaşından büyük olmak

Erkek vatandaşlar için askerlik görevini tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmaya engel bir durumu olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre vatandaş olmak (herhangi bir suç işlememiş olmak)

Çalışmaya devam etmeyi engelleyecek bir akıl hastalığı bulunmamak.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ankara, nüfusu neredeyse 5.5 milyona yakın olan Türkiye’nin başkentidir. Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir de bu şehirde yer almaktadır. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ev sahipliği yapmakta olup, 25 ilçesi bulunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belirli aralıklarla iş ilanları yayımlayarak personel alımı yapmaktadır. İŞKUR ile olan bağlantısı aracılığıyla memur alımları da yapılmaktadır.Ankara Büyükşehir Belediyesi iş başvuruları, ilkokul seviyesindeki eğitimden itibaren kabul edilmektedir. Bazı ilanlar ve detayları zaman zaman ilan.gov.tr üzerinden yayınlanmaktadır. İlkokul mezunu kişilerin sözleşmeli olarak çalışabileceği birçok başvuru bölümü de mevcuttur. Aşağıda, söz konusu bölümlerin bazıları verilmiştir:Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin memur alımı yapacağı bölümler şunlardır:ABB'nin personel alımı yapacağı kadrolar ise genel olarak şunlardır:ABB yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabilmek için vatandaşların personel alımında bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Koşullar aşağıdaki gibidir:Ankara Büyükşehir Belediyesi, personel alımı yapmak isteyen vatandaşlara farklı kriterler ve şartlar sunar. Belediye, alım yapacağı pozisyonlara göre ilkokul, lise veya üniversite mezunu personelleri bünyesine katmaktadır. Bunun yanı sıra bazı pozisyonlar için mesleki tecrübe veya sertifika gibi özel şartlar da aranmaktadır.ABB'nin personel alımı duyuruları genellikle resmi web sitesi ve yerel medya aracılığıyla yapılmaktadır. Duyuruların yayınlanmasının ardından, başvuru yapmak isteyen adaylar belediye binasına gelerek insan kaynakları bölümünden iş başvurusu formu alabilirler. Adaylar bu formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, gerekli belgelerle birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. ABB'nin personel alımı kriterleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak, kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması, çalışmaya engel olabilecek durumların bulunmaması, TCK 53. maddesine uygun bir vatandaş olmak, akıl hastalığının bulunmaması ve erkek adaylar için askerlik durumlarının tamamlanmış olması yer almaktadır. ABB'nin personel alımı dönemleri, vatandaşların işsizlik sorununu çözmek ve belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, ilçe belediyeleri de zaman zaman personel alımı yapmaktadır. Bu nedenle, iş başvurusu yapmak isteyen kişilerin, ABB ve ilçe belediyelerinin personel alımı duyurularını takip etmeleri önemlidir.