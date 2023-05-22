Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! PKK ve DEAŞ operasyonları: 24 kişiye gözaltı kararı!

Terör Suçlarını Araştırma Birimi'nin PKK/KCK soruşturması kapsamında, 19 zanlının Ankara sınırında muhtelif zamanlarda telefon ve talimatla organize faaliyetlere katıldığı açıklandı. Şüphelilerin terör örgütlerinin iddet yöntemlerini yücelten ve meşrulaştıran propaganda yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklama; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesiyle ilgili işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ve TEM Jandarma Genel Müdürlüğü ekiplerince devam ettiriliyor.