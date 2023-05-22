Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! PKK ve DEAŞ operasyonları: 24 kişiye gözaltı kararı!







5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON











Terör Suçlarını Araştırma Birimi'nin PKK/KCK soruşturması kapsamında, 19 zanlının Ankara sınırında muhtelif zamanlarda telefon ve talimatla organize faaliyetlere katıldığı açıklandı. Şüphelilerin terör örgütlerinin iddet yöntemlerini yücelten ve meşrulaştıran propaganda yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklama; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5 yabancı zanlının da örgütlenme ve örgütlü faaliyetlerde bulunduğuna dair delil elde etti. Aynı zamanda Ankara'dan 5 ilde 24 zanlının tutuklanması için operasyon başlatıldı ve Başsavcılık iki soruşturmada yakalama emri çıkardı.Şüphelilerin yakalanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesiyle ilgili işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ve TEM Jandarma Genel Müdürlüğü ekiplerince devam ettiriliyor.