YAŞAM
02 Eylül 2022 - 23:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karşı çıktı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 23:25
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti

Edinilen bilgiye göre, "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ünsal Ban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık karşı çıktı. Sunulan itiraz dilekçesinde, Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ama ikametgahında bulunmayan şüphelinin ülke dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.
Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol şartında bulunan hükümlerin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

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Haber Editörü
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