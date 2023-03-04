Ankara'da 3'lü zirve: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylık istişaresi!

CHP'li belediye başkanları, Meral Akşener'in, 6'lı masa adayı olarak konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini söylemesi ve hemen ardından İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı adayı olmak için çağrıda bulunması üzerine Milli İttifak aracılığıyla Ankara'ya geldi. Mansur Yavaş'ın daveti üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen CHP'li belediye başkanları, saat 11.00'de CHP genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile bir toplantı yaptılar.
Toplantının bitiminde CHP'li belediye başkanlarının bir basın açıklama yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
ABB Başkanı Yavaş ile İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti lideri Akşener tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak çağrılırken her iki başkan akşam sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Milli İttifak'a desteklerini yinelediler. Mansur Yavaş, bu güne kadar yaptıkları açıklamaların arkasında olduklarını ve aynı çizgide devam edeceklerini söylerken İBB Başkanı İmamoğlu, birlik içinde zayıflamadan büyüyecek olan irademizi ittifakta temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizlerin yanında olacağından şüphem yoktur." dedi.