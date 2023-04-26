Ankara'da 4-10 yaş arası çocuğu olanlara müjde! Tamamen ücretsiz olacak







KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA MUHTEŞEM ETKİNLER







TURGUT ALTINOK: ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların en sevdiği yerlerden biri olan lunaparkta, aileleriyle birlikte renkli ve adrenalin dolu anlar yaşadıklarını belirtiyor. Lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren gibi birçok eğlenceli oyuncağın yer aldığına dikkat çekiyor. Başkan Altınok, çocukların heyecan dolu bir gün geçirebilmeleri için lunaparkın ücretsiz olarak hizmet verdiğini ve her kesimden çocuğun rahatlıkla faydalanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu lunaparkın Keçiören'de ilk kez açıldığını ve birçok çiçek ve meleğin bu mutluluğu ilk kez burada yaşadığını söylüyor.Keçiören Belediyesi, çocukların mutluluğunu ön planda tutarak, onların gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikler arasında lunapark gibi eğlenceli yerlerin yanı sıra, çocuk tiyatroları, çocuk sinemaları, oyun parkları ve çeşitli spor etkinlikleri de yer alıyor. Bu sayede, çocuklar hem eğlenirken hem de öğrenerek kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların geleceğine yatırım yapmanın önemine dikkat çekiyor ve bu nedenle çocuklara yönelik etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtiyor. Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerin devam edeceğini ve her zaman çocukların yanlarında olacaklarını söylüyor.