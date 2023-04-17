Ankara'da 61-65 yaş kartıyla toplu taşımaya binenler dikkat! Biniş saatleri değişti: EGO duyurdu







65 YAŞ KARTI HAKKINDA DETAYLAR







65 YAŞ KARTI HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINDA GEÇERLİ?

YHT'DE 65 YAŞ KART GEÇER Mİ?





BİR BAŞKASI KULLANIRSA MADDİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Ankara'da, yaşlı vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik bir şekilde yararlanmalarını hedefleyen Ankarakart uygulaması bulunmaktadır. 65 yaş kartı almak isteyenler, ilgili belediye veya toplu taşıma kurumuna başvurarak gerekli belgeleri ibraz etmelidir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve biyometrik fotoğraf yer alabilir. Başvuru süreci, şehirden şehire değişkenlik gösterir ve ilgili kurumların web sitesi veya müşteri hizmetleri ziyaret edilerek detaylar öğrenilebilir.Ankara'da 65 yaş kartı (Ankarakart) sahibi olan 62-65 yaş arası vatandaşlar, EGO otobüslerinden sadece pik saatler dışında (Saat; 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 arasında) ücretsiz olarak yararlanabilirler. Bu saatler dışında Ankarakart kullanarak toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmak mümkün değildir. Bu uygulama, yaşlı nüfusun özellikle yoğun saatlerde daha rahat seyahat etmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. EGO otobüslerinin yoğun saatlerinde yaşlı vatandaşlar indirimli tarifeden yararlanarak, ekonomik bir şekilde seyahat edebilirler. Ancak bu uygulamanın yalnızca pik saatler dışında geçerli olduğu unutulmamalı ve vatandaşların seyahat saatlerini bu bilgi doğrultusunda planlamaları önerilmektedir.Ankara'da 65 yaş kartı (Ankarakart) genellikle EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray hattı gibi toplu taşıma araçlarında geçerlidir. Ancak, bazı özel toplu taşıma hizmetleri, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler tarafından işletildiğinde Ankarakart'ın geçerlilik durumu değişebilir. Bu nedenle, Ankarakart'ın geçerli olduğu toplu taşıma araçlarının dışındaki özel hizmetleri kullanmadan önce, geçerlilik durumunu kontrol etmek son derece önemlidir. Özellikle yaşlı vatandaşlar, 65 yaş kartlarının geçerli olmadığı özel hizmetler için ek ücret ödemek zorunda kalabilirler. Bu nedenle, Ankarakart sahipleri, toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra özel hizmetleri de kullanacakları zaman, önceden geçerlilik durumunu öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri tavsiye edilmektedir.Ankara'da, 65 yaş kartı Yüksek Hızlı Trenlerde geçerli değildir. Bunun yerine, 65 yaş ve üzeri yolcular, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT ve Anahat trenlerinde standart bilet ücretlerinde %50 indirim hakkına sahiptir. Ayrıca, 60-64 yaş arası yolcular için bilet ücretlerinde %15 indirim uygulanmaktadır ve indirimler, yolcuların yaşlarını kanıtlamaları koşuluyla bilet satın alırken uygulanır.65 yaş üstü kartı başka birisi kullanırsa, cezai işlem uygulanır. Ankara'da, indirimli ve ücretsiz ANKARAKART'lar kişiye özeldir ve sadece kart sahibi tarafından kullanılabilir. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, kartın usulsüz kullanımı tespit edilirse, hem kart sahibine hem de kartı kullanan kişiye 200 tam bilete kadar cezai işlem uygulanır. Bu ceza, kart sahibinin ANKARAKART hesabından tahsil edilir. Bu nedenle, ANKARAKART'ın doğru kullanımı ve sadece sahibi tarafından kullanımı önemlidir.